Dora Barrancos: “La democracia nos debe una ley integral de cuidados”

En 2020 la socióloga Dora Barrancos, una de las máximas referentes teóricas del movimiento feminista, terminó un libro que le llevó tres años: Los feminismos en América Latina. De aquel tiempo a éste, la marea verde ocupó las calles hasta conquistar la ley de interrupción voluntaria del embarazo aquel 30 de diciembre de 2020 y la pandemia de coronavirus instaló un escenario nuevo que con su virtualidad desdibujó la presencia en marchas y movilizaciones. Sin embargo, la agenda feminista se reorganiza con base en otros derechos por conquistar y con la lucha por una ley integral de cuidados como bandera.

LNM dialogó con la reconocida socióloga, docente e historiadora, en el marco de su participación en el Congreso Nacional de Mujeres Sindicalistas, realizado en la localidad cordobesa de Mi Valle, el jueves 18 y este viernes 19 de mayo, y organizado por la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba.

Hace casi tres años publicaba su libro Los feminismos en América Latina, en un momento donde de algún modo se cristalizaron las luchas, con la conquista de la ley por el aborto legal en Argentina, el No nos callamos más de Actrices Argentinas, un año donde aún no veíamos las consecuencias a largo plazo de la pandemia. ¿Qué incluiría desde ese tiempo a éste que pasó?

Muchas gracias por la pregunta, que es muy intrigante. En primer lugar es importante seguir festejando que en plena pandemia, el 30 de diciembre del 2020 a la madrugada, las argentinas, las personas gestantes, hicimos un arco extraordinario de conquista de autonomía, de conquista de libertad. Y eso, siempre será un rayo. Ahora bien, desde entonces a ahora, más allá de todas las dificultades que hubo en un inicio, va a ingresar en tratamiento nada menos que el proyecto de la ley integral de cuidados, una ley que la democracia nos debe, y que sin embargo es sorprendente la inmovilización que hay en relación a ella. Pero soy optimista y creo que vamos a sacudir la modorra y a ocupar una vez más las calles para que se sancione

-¿Puede ser que una causa de esta “inmovilización” a la que usted se refiere esté vinculada también a la falta de visibilización del tema en los medios de comunicación?

Lo que tú dices es enormemente cierto. Es como que no existe la ley para los medios, que están ocupados generalmente en otras cosas, no en la conquista de más derechos. Pero también debo reconocer que ha habido algunos trastornos dentro del grupo de legisladoras, legisladores, compañeres, por el problema de los recursos, y algunas adaptaciones de la ley que es extensa.

- ¿Qué aspectos del proyecto de la ley integral de cuidados podría destacar?

En principio, es una ley larga con puntos o cuestiones fundamentales, como el reconocimiento y aumento de la licencia de parentalidad que se va a ir incrementando a lo largo de un periodo de ocho años. También se amplía la licencia para las mujeres, la famosa licencia por parto, que pasa de 90 días hasta 129 días. Eso por un lado, por otro lado también la ley prevé cómo el Estado va a atender a las personas cuidadoras, ya que el hecho de cuidar a todas las personas de una familia significa una limitación fundamental para la actividad económica. Entonces, con esta ley se impone la profesionalización y remuneración de las personas que van a estar a cargo de cuidado.

Ojalá consigamos rapidez, pero recién ahora se está tratando en comisión. Ha sido un paso enorme porque había mucha discusión respecto de dónde salían los recursos. Yo he venido sosteniendo que los recursos tienen que salir no de impuestos especiales, sino de rentas generales de la Nación, como salen Educación y Salud. En un año electoral como éste, aprobar esta ley sería una conquista notable.

“La ultraderecha ha hecho pública su inexorable voluntad de retraernos en materia de derechos”.

-Un hito también fue la lucha colectiva de Actrices Argentinas contra el abuso sexual, acompañando a Thelma Fardin en su denuncia contra Juan Dhartés, a quien la Justicia recientemente absolvió. ¿Qué escenario es posible plantear a futuro tras ese fallo?

La justicia en ese caso es la justicia de Brasil, que se valió de una ley anterior que regía al momento de la brutal agresión a Thelma. Una ley que ampara al agresor. Pero esto va a ir mucho más allá. Tiene que ir al segundo tribunal y luego, como dice Thelma y decimos todas, no vamos a parar hasta los estrados internacionales, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que seguir militando, hay que seguir luchando, hay que seguir acompañando a Thelma. No se puede bajar los brazos y no se puede decir la derrota ya nos inundó. Todo lo contrario. Acá quedan muchísimas instancias para recorrer y para revertir este fallo en que los jueces no desconocen los acontecimientos, sino que los reconocen. Ahí hay un punto fundamental. Por eso digo que no es tan desesperante desde mi perspectiva la situación porque hay una admisibilidad de la culpabilidad.

-¿Qué lectura hace de la participación de las mujeres en el sindicalismo y qué desafíos considera que enfrentamos? ¿Es posible construir un sindicalismo feminista?

Claro que es posible. Siempre y cuando agitemos y nos movilicemos, de manera muy insistente, muy perseverante. Acá lo que se espera es que haya una mancomunión, que haya un grado de solidaridad muy fuerte y de expresión colectiva por parte de las mujeres. Y los sindicatos tiene una organización patriarcal no peor que la de los otros sistemas que andan en la sociedad, pero obviamente el orden sindical lo es. Por eso es necesario luchar, insistir, y movilizarse. Pero insisto que todo eso requiere actos cooperativos por parte de ustedes, muy cooperativos y muy trans sindicales. En un orden que en realidad las conecte más allá de la organización particular, que haya una transversalidad del reclamo, de la resistencia.

-Estamos en año electoral y desde la oposición han adelantado que en caso de que ganen, irán primero por el desmantelamiento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Cómo lo ve usted?

Yo veo por un lado una amenaza real y por otro lado está mi optimismo irreverente, persistente, que insiste en decir que no me vengan con pesimismos preventivos. Tenemos que hacer todo lo posible para que esas escandalosas manifestaciones, que ya son de ultraderecha, no pasen el patio. Felizmente está yendo bastante bien según el resultado de las elecciones provinciales, por eso no hay que desmoronarse, más allá de las dificultades. Un punto a favor nuestro es que la ultraderecha ha hecho pública su inexorable voluntad de retraernos en materia de derechos. No es como en el pasado que no lo decían. Ahora se animan a decir que va a haber eso, lo otro, lo demás allá. Entonces la gente ya está muy alerta también. Eso es lo que da el resultado que hemos tenido. Así que bueno, arriba los corazones.

