“La ciudadanía va a votar un programa que la invite a luchar por un sueño”

Desde una posición de franca disidencia con gran parte de las medidas llevadas a cabo por la administración nacional de los últimos 4 años -encabezada por Alberto Fernández- el espacio político del FdT autodenominado SOBERANOS ha decidido participar de las elecciones PASO presentando como pre candidato a Gabriel Mariotto, uno de los tres dirigentes de mayor relevancia del espacio – siendo Alicia Castro y Amado Boudou los dos restantes-. LNM dialogó con el precandidato para interiorizarse sobre la posición política y las propuestas que presentará Sobernao de cara a las próximas elecciones PASO.

¿Cuál es la principal motivación para inscribirse como precandidato presidencial dentro del FdT en las próximas elecciones PASO?

-Soberanos nació en 2021 - el Día de la Soberanía (20 de noviembre)- con el objetivo de oponerse al pacto con el FMI -fue el primer espacio del FdT que se opuso a la negociación con el Fondo- . Desde entonces –y hasta ahora- hemos construido un programa de 17 puntos (El Plan de la Patria) con aquellos que son los grandes temas que deben estar en la agenda del peronismo –y del FdT- para discutir el rumbo de la patria. Para poner eso sobre la mesa es que Soberanos – y yo, por supuesto- inscribe mi precandidatura.

¿De qué modo elaboró Soberanos este Plan de la Patria?

-Es un programa que se llevó adelante desde los compañeros –que conforman las agrupaciones que se sienten parte de soberanos- que se han comprometidos con los ítems que conforman el contenido del programa.

-Esto de presentar un programa… ¿guarda alguna relación con las expresiones de CFK al respecto?

- Nosotros venimos insistiendo en que la presencia de un programa es imprescindible para la conformación de la fuerza que vamos a presentar para competir contra las propuestas espantosas de la derecha. Para ello deberán estar muy claras las reglas de juego- cuál va a ser el formato para la unidad- para la integración de un frente para ir a las PASO. Creemos que cada sector que participe en las PASO tendría que llevar su programa con los matices que aporten a la discusión interna; y el voto popular le va a asignar la cuota parte de votos que cada programa puede esgrimir en el programa definitivo que el frente que va a construir como eje para enfrentar a la derecha.

Elecciones PASO… ¿sí o no?

-Para Soberanos son indispensables. Creemos que en la metodología están el triunfo y/o la derrota. Este año no hay posibilidades de dedos -o tuits- para designar candidatos. Las PASO deben ser de inclusión y no de atomización; digo que quien gane abrace a los demás candidatos y sus programas, para que, en virtud de ese abrazo a los sectores que no ganaron, puedan aportar al frente –en las generales- más votos por sector que los obtenidos en las PASO.

¿A qué peronismo representa Soberanos?

-Soberanos representa el peronismo que no claudica en la entrega -o delegación- de los atributos administrativos que deben ser pertinencia de la administración estatal en pos de profundizar cada vez más la soberanía del país y la mejora de la vida de sus habitantes.

¿Cómo evalúa al mecanismo frentista –típico del peronismo- en la actualidad?

- El peronismo nació como un frente. Aquel día –el 17 de octubre del 45- se juntaron radicales, anarquistas, comunistas, socialistas, y demás, quienes, luego, y dentro de esa amplitud y diversidad, fueron todos peronistas. Así que por supuesto que acordamos con la idea de la conformación de un frente.

En virtud de las declaraciones de Richardson acerca de la importancia que para EEUU tienen los recursos argentinos. ¿Estamos frente a otro: Braden o Perón – o liberación o dependencia-?

-Y sí, la clave sigue siendo liberación o dependencia. Richardson habla de nuestros recursos como si fueran de los EE.UU. -además la posición geopolítica de Argentina es privilegiada-. Por eso es imprescindible realizar otra Constitución, para blindar a Argentina, e integrarnos definitivamente en una concepción patriagrandista de libre circulación de bienes, personas y servicios conformando un mercado interno importantísimo, y con valor industrial y valor agregado.

¿La juventud mensura estos peligros inminentes -para la patria- de darse un triunfo de la derecha?

-Los jóvenes se quedan en la apatía y la desmovilización cuando ven que desde los espacios progresistas -como paso en la administración de estos 4 años- se aplica lo que se nos ordena desde los factores de poder externos y los grandes poderes financieros que diseñan el plan de acción que la administración lleva a cabo a pie juntillas. Al no haber lucha -ni sueños- no hay motivación, y la juventud se desorienta, y se desentiende de las propuestas políticas. Creemos que de conformar –y propalar-una propuesta que transmita sueños -y luchas por alcanzarlos- la juventud retomará el ánimo combativo y la capacidad de organización.

Como se dio durante la elaboración de la ley de medios…

-… Claro, entonces hubo gran participación de los jóvenes. Dicho sea de paso estuve hace poco con el Papa Francisco y –tal como lo hiciera meses atrás mediante una mínima esquela personal dirigida a mi persona - me reiteró su preocupación, y reclamo, por su pronta aplicación. A esto lo ha dicho también todas las recientes entrevistas que les concedió a diversos medios argentinos.

¿Cuáles son los puntos centrales presentes en El Plan de la Patria de Soberanos?

- La deuda externa; el rol del estado argentino en el comercio exterior – no puede ser que 7 cerealeras exportadoras manejen los puertos del país; otro punto es la energía –ya que tenemos los recursos- que debe quedar en el país para incrementar la industria de todas y cada una de nuestras provincias y no exportarse a lo pavote, hay que discutir sobre el precio interno de la energía, no puede ser que paguemos en dólares por un producido que se logró con total inversión del estado nacional; también hay que hablar de los servicios públicos, no puede la tecnología -imprescindible para la cotidianidad de todos los individuos- estar en manos privadas; y por supuesto que, indispensablemente, está también la gran reforma judicial que nos debemos como nación.

“El peronismo es desafiar a los poderes, no asimilarse”

Ante la pregunta de por qué cree que se percibe cierta desesperanza en la gente en un gobierno peronista, Mariotto respondió: Porque el peronismo es lucha, es andar a contramano, desafiar a los poderes, no asimilarse, o evaluar la correlación de fuerzas, o andar pensando con miedo en la gobernabilidad. La gobernabilidad es lo que te permite hacer el sistema cuando no tenés un programa que haya sido legitimado por el voto popular para ser ejecutado. Eso, el sometimiento a la voluntad de los poderes, genera desesperanza y angustia; la ausencia de desafíos -como lo fue la ley de medios- Cuando no hay lucha, y solo hay resignación, los jóvenes se desalientan. Este gobierno actual cuando firmó el pacto con el FMI –pasándolo por el Congreso por orden del FMI para dejar pegado al peronismo en la validación de la estafa que fue el préstamo a Macri- pulverizó la base electoral y desalentó cualquier tipo de participación. Por eso es imprescindible elaborar un programa que ponga blanco sobre negro para definir el rumbo de la patria, y desde ahí convocar nuevamente a los viejos combatientes sociales – viejos sindicalistas, veteranos de la lucha gremial- junto a los jóvenes organizados para avanzar en pos del sueño de una patria libre, justa y soberana.

