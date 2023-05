En el marco de la campaña de JxC, Luis Juez se reunió con dirigentes de Cartez

El candidato a gobernador dijo a los ruralistas que "lo que éste gobierno haya hecho bien no lo vamos a tocar y vamos a intentar mejorarlo".

“Nos vamos a ocupar de lo que este gobierno no hizo en estos 24 años”, arrancó el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, al inicio de la reunión que mantuvo este miércoles con directivos de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).

Luis Juez estuvo acompañado por Gustavo Bottasso, intendente de Hernando y presidente del Consorcio de Intendentes de la Región Manisera.

Juez aseguró a los productores que estaba "para escucharlos y avanzar en cuestiones claves". El senador nacional dijo a los representantes de uno de los sectores productivos más activos de la mprovincia que compartía el diagnóstico presentado en el documento “Córdoba, agro para el futuro”, preparado por Cartez y dirigido a los candidatos de las distintas fuerzas que participarán en los comicios previstos para el próximo 25 de junio.

"A los candidatos, una contribución objetiva. Prioridades de la política agropecuaria para una provincia productiva y sostenible”, así señala el prólogo del documento que sirvió de disparador para la charla mantenida con Luis Juez.

"Nos ocuparemos de lo que no se hizo en 24 años"

Juez insistió con que su fuerza actuará "con sensatez", subrayando que "lo que está bien hecho lo vamos a continuar".

Y prosiguió: "Lo que éste gobierno haya hecho bien no lo vamos a tocar y vamos a intentar mejorarlo, nos vamos a ocupar de lo que no pudieron hacer en estos 24 años. También quiero decirles que no se imaginan todo lo que se puede llegar a hacer, porque este equipo tiene el coraje y la valentía para concretarlo, siempre y cuando los cordobeses nos den la oportunidad de gobernar esta provincia".

Agregó que no tiene compromiso con nadie y que no lo "patrocina" ni lo "banca" nadie. "Voy a prestar especial atención al camino que ustedes trazan porque conocen la hoja de ruta. Tenemos que escuchar y ponernos de acuerdo con los que saben del tema”, abundó el fundador del Frente Cívico.

Por último, Juez aseveró: “Quiero ser parte de un gobierno previsible, de reglas claras y tomar decisiones basadas en la realidad productiva de cada región y de cada tipo de producción para que el motor del campo siga desarrollando y haciendo crecer nuestra provincia”.

Los dirigentes rurales participantes

Los productores rutrales presentes fueron Miguel Pusetto, Sociedad Rural de General Cabrera; Gustavo Ilari, Sociedad Rural de Jesús María; Patricio Kilmurray, Asociación de Productores Rurales La Carlota; Federico Proietti, Sociedad Rural de Bell Ville; Javier Rotondo, Sociedad Rural de Río Cuarto y Presidente de Cartez; Laura Mensa y Luis Lerda, Sociedad Rural de Adelia María; Catalina Martínez, Ateneo Sociedad Rural de Jesús María; Florencia Campana, Ateneo Sociedades Rural de Jesús María y Agustín Galletto, de la Sociedad Rural Ganadería del Norte.

Noticia relacionada