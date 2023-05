Luis Juez se mostró en Marcos Juárez junto a Carasso, Dellarossa y Majorel

“No quiero ser extremadamente exitista pero los astros se van alineando. Era impensado lograr una unidad en Juntos por el Cambio que hace 24 años no se daba. Hoy estamos todos juntos. Estamos trabajando con todos los partidos. Estamos en un clima de armonía y concentrados en saber bien dónde hay que dar pelea y poner el mayor de los esfuerzos", expresó este sábado el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Luis Juez.

"Estamos a poco más cuarenta días de que la historia pueda cambiar. Tenemos un motivo serio, firme, contundente para que la gente pueda animarse a darnos una oportunidad que nos permita consolidar la democracia con cosas fundamentales intangibles pero imprescindibles: un apego a los valores de nuestra dirigencia: decencia, honestidad, compromiso de la palabra”, agregó.

Con estos conceptos, Juez, acompañado por el candidato a vice gobernador Marcos Carasso, la intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel y el referente del PRO, Pedro Dellarossa, abrió el diálogo con los medios de Marcos Juárez durante su recorrido de este fin de semana por el departamento.

Y prosiguió: “Este es un pueblo muy manso. Yo no estoy convocando a ninguna rebelión. En todo caso sería una rebelión de cinco minutos porque hay que revelarse en el cuarto oscuro donde uno puede darse un baño de dignidad votando lo que diga el corazón y no lo que el puntero te indique”.

En el final de la charla, Juez le dedicó un largo párrafo al ex intendente Pedro Dellarossa. “Creo que Pedro es uno de los dirigentes más importantes de la Provincia de Córdoba. No se desesperen, que seguramente lo van a ver en un lugar destacado de nuestra administración. Si llegamos a ser gobierno, no descarten que pueda ser uno de mis ministros porque tiene una cabeza inteligente como ha demostrado en su gestión”, cerró.