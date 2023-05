Neonatal: la querella volvió a pedir por la detención del ex ministro Cardozo

"Los mismos elementos que llevaron a prisión y ampliar la imputación a Liliana Asís son los que que alcanzan también al ex ministro", indicó el abogado Carlos Nayi.

En el marco de la causa donde se investiga la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, y luego que el Juzgado de Control confirmara la detención domiciliaria de la ex directora del nosocomio, Liliana Asís, el abogado Carlos Nayi indicó a La Nueva Mañana que "la querella realizó otros planteos que deberá resolver el fiscal Garzón, para ampliar la imputación y volver a solicitar la detención del ex ministro de Salud Diego Cardozo".

"El fiscal tiene que resolver el pedido que elevé en representación de las madres respecto a la ampliación de imputación en contra de Diego Cardozo y el pedido de detención, porque los mismos elementos que llevaron a prisión y ampliar la imputación a Asís son los que que alcanzan también al ex ministro", indicó el letrado que representa a varias familias de las víctimas.

Nayi agregó que se solicitó "la ampliación de imputación en contra de Brenda Agüero por alevosía y que todos los delitos cometidos tanto por ella como por el grupo de ex funcionarios imputados, sean enmarcados en un contexto de violencia institucional y de género".

En esa línea, el letrado informó que, además, se están realizando una pericia multidisciplinaria que "permitirá determinar el perfil de comportamiento criminal vinculado a Brenda Agüero, analizando todos los expedientes desde el nacimiento de la investigación, para determinar si existió o no la serialidad”.

Respecto a la prisión domiciliaria otorgada a la ex directora del hospital, quien estaba detenida desde el 24 de febrero, Nayi aclaró que el juez dictó "rigurosas medidas de seguridad y condiciones muy severas" que le impiden a Asís comunicarse con allegados a la causa, tanto imputados como testigos o peritos. "Si se llegara a violar alguna de estas condiciones, se le revocará inmediatamente el beneficio", agregó.

Asís está imputada por ser autora responsable de los delitos de ocultamiento, destrucción de pruebas agravado por su calidad de funcionaria pública y omisión de deberes.

En esa línea, el letrado precisó que la resolución del juez de control sobre la situación de la médica, que tiene 74 años, se compone de dos partes: "La primera, en la que con argumentos sólidos y duros confirma la prisión preventiva de Liliana Asís por todos los hechos por los cuales está imputada. El caudal probatorio es suficiente para fundar un nivel de probabilidad respecto a la existencia de los hechos y la participación penalmente responsable de Asís". El segundo punto, dice Nayi, "es la concesión de la prisión domiciliaria", que se da con posterioridad a la decisión del fiscal Garzón que no hizo lugar al pedido de la ex directora de prisión domiciliaria, "se han incorporado nuevos estudios médicos por parte del equipo médico del complejo carcelario que demuestran un deterioro progresivo y alarmante en su estado de salud, tanto físico como psíquico, incluyendo no solo un cuadro depresivo agudo, sino problemas de glucemia y de hipertensión arterial".

En ese marco, el letrado aclaró que no se trata de una "excarcelación" sino una prisión domiciliaria que se da tras la evaluación de la situación de encierro carcelario de Asís, realizada el viernes pasado en el penal de Bouwer por el juez Fernández López, en conjunto con su secretaria y colaboradores.

La causa

La investigación por la muerte de cinco bebés recién nacidos, inició en agosto de 2022 y tiene en total 11 imputados. Desde el año pasado permanece detenida la enfermera Brenda Agüero, acusada de "homicidio calificado por aplicar método insidioso al suministrar potasio incompatible para la vida". Esa sería la causa de los fallecimientos de cinco bebés nacidos sanos, que ocurrieron entre marzo y mayo de 2022.

A su vez, la ex directora del Neonatal, Liliana Asís, está imputada por "encubrimiento agravado, omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica" y fue detenida el 22 de febrero último.

Tanto Asís como Agüero son las únicas que tuvieron pedido de detención pero la causa involucra también al ex ministro de Salud, Diego Cardozo, el ex secretario de la cartera sanitaria, Pablo Carvajal, el vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama, la jefa de neonatología, Martha Gómez Flores y otros funcionarios, que permanecen en libertad.

En la primera semana de septiembre pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó los cuerpos de tres bebés para someterlos a estudios científicos, a los efectos de tratar de determinar la identidad y las causas de sus muertes.

Las exhumaciones correspondieron a bebés que habían nacido y fallecido el 18 de marzo, 23 de abril y 23 de mayo, del año pasado. En tanto, la investigación principal alcanza a cinco bebés nacidos sanos los días 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio.

En esa línea, el fiscal de Instrucción Raúl Garzón, en declaraciones a la prensa consideró que sobre las muertes “hubo suficientes alertas para advertir que estos hechos estaban sucediendo por la mano del hombre". En ese sentido, ratificó que la dirección del hospital "estaba al tanto de que había un delito que debía ser investigado", aunque en primera instancia se inició una indagación interna y luego se dio conocimiento a la Justicia.

El funcionario indicó también que hay informes técnicos y testimonios "por centenares" y hay todo un bloque de imputados que "están ligados a su responsabilidad funcional". Bajo ese contexto, Garzón precisó que la investigación apunta que en el Hospital Neonatal, se dispusieron medidas que "terminaron borrando los rastros del delito, como las autopsias necesarias, que luego al realizarse tardíamente, mostraban con dificultad los resultados. Con ese obrar se ha perjudicado significativamente la investigación".

