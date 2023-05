Masacre de Monte: uno de los imputados borró los mensajes de su teléfono

masacre de monte by telam

En el marco del juicio que se lleva a cabo por el hecho de violencia institucional y abuso policial conocido como la "Masacre de Monte", donde cuatro adolescentes murieron en mayo de 2019 en la localidad bonaerense de Sam Miguel del Monte, este lunes un perito informático declaró que uno de los policías imputados borró mensajes de su teléfono celular tras el hecho.

El perito informático aseguró que lo que se pudo recuperar fue un audio en el que un subcomisario les sugería "ordenar" la escena, que la culpa no era de ellos y calificó a las víctimas como "hijos de puta".

“El imputado (Manuel) Monreal ha sido nombrado en otros teléfonos, pero no tengo la correspondencia en el teléfono de él. ¿Qué pasó con los mensajes de él? Si era un diálogo…”, sugirió José Luis Sánchez, miembro del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Procuración, durante la sexta audiencia del juicio que también se le sigue a los policías, además del nombrado, a Rubén Alberto García, Leandro Ecilapé y Mariano Ibáñez.

El perito Sánchez tuvo a su cargo el análisis de los teléfonos de los agentes acusados y de las víctimas Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13), Camila López (13) y Aníbal Suárez (22).

En uno de los mensajes de audio recibidos por los agentes vía WhatsApp se escucha al subcomisario Franco Micucci, imputado y detenido por el “encubrimiento” del hecho en otra causa paralela, “ordenar” la escena.

“Si estos hijos de puta hubieran parado, no se hubieran matado. La culpa no la tuvimos nosotros. Extraoficialmente me dijeron 4 fallecidos. Queda una chica ahí que está pidiendo pista calculo. Van a hacer miles de anécdotas, miles de versiones de las cosas que pasaron”, justificó Micucci en el audio exhibido.

Al respecto, el perito informático opinó: “Hay uno que ordena el trabajo después que se produjo el hecho. Está conversando personal policial. Están explicando cómo hacer el operativo”.

A su vez, Sánchez explicó que le llamó la atención que los policías estaban “inquietos” ante la presencia de una instructora judicial de la ayudantía fiscal de San Miguel del Monte.

Por otro lado, el perito exhibió una serie de videos y audios de los celulares de las víctimas, datados entre las 00.01 y las 00.24, donde se los veía bromear y reír a bordo de un Fiat 147, mientras circulaban por la mencionada localidad bonaerense.

