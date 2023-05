Talleres y Belgrano, protagonistas del torneo y duelos ante los “grandes”

Los románticos memoriosos podrán disfrutar de este presente del fútbol cordobés como algo único en años, lustros, décadas, con un Talleres y un Belgrano protagonistas del fútbol argentino. Al menos por este año parece que quedaron atrás esas temporadas sufridas donde nunca se podía apreciar a algún cordobés penando en el ostracismo futbolístico y preparando el fin de semana con más resguardo que ambición. Tiempos donde enfrentar a River Plate y a Boca Juniors, como ocurrirá esta fecha, los equipos se preparaban para arañar y rescatar un punto para luego festejarlo como una goleada. Hoy, el panorama es otro, afortunadamente

¿A qué se debe? Fundamentalmente a un cambio de mentalidad. La entusiasta realidad indica que Talleres y Belgrano marchan cuartos y sextos respectivamente en una tabla de posiciones con tonada, ambos con 27 puntos, superados solamente en favor de los albiazules por diferencia de gol dentro de ese posicionamiento administrativo. En cancha ambos tienen sus argumentos para ilusionarse.

Talleres presume de su fuerza goleadora; mientras que el Celeste destaca su resistencia defensiva

La particularidad es que mientras en barrio Jardín ostentan su racha goleadora (827 redes), en Alberdi presumen de su resistencia defensiva, ya que con 11 goles recibidos figuran cuartos en esa tabla de las vallas menos batidas. Ambos son registros admirables si se tiene en cuenta que en las anteriores experiencias los clubes cordobeses miraban la tabla de los promedios y calculaban coeficientes para no perder la categoría y hoy los tiene a los dos dentro del privilegiado lote de los clasificados temporalmente a una copa internacional. Ambos en sudamericana a un punto de la prestigiosa y anhelada Copa Libertadores. ¿Qué tal? .

En el torneo actual ya hubo cruce entre cordobeses con los más grandes: Talleres venció a Boca 2-1 y Belgrano hizo lo propio ante River, por 2-0. Ahora invierten rivales. Y para colmo en dos domingos, tendrá lugar el clásico cordobés con ambos equipos con muy buen semblante deportivo, como nunca había ocurrido en Primera División.

Excursión “Pirata” a la Bombonera

Belgrano transita un momento especial: de los últimos siete partidos, ganó cinco, empató uno y apenas cayó una vez, ante un Independiente que necesitó dos penales de VAR para batirlos. Para nada despreciable la cosecha del DT Guillermo Farré, artífice principal de esta remontada, cambiando el esquema y a la fortuna del equipo.

Ahora el almanaque marca que el domingo desde las 19 visitará a un golpeado Boca que no sólo viene de tropezar en el superclásico ante River en el Monumental con un polémico penal en tiempo de descuento, sino que como onda expansiva de esa bronca tendrá casi un equipo completo sin poder utilizarlo, diezmado fuertemente: A saber: tres expulsados en Núñez (Ezequiel Fernández, Merentiel y Valentini); dos sancionados con cinco amonestaciones (Alan Varela y “Pol” Fernández); dos afectados al mundial Sub 20: (Barco y Di Lollo) más varios lesionados (Darío Benedetto y Langoni). Por contrapartida, reaparecen Ramírez y Martín Payero, ambos ex Talleres. El “Xeneize” marcha con apenas 18 unidades, ubicado en el puesto 14° de la tabla, pero en Alberdi temen a alguna “prebenda compensatoria” en la Bombonera que lo tengan de víctimas en este especial régimen de AFA para contentar a sus socios.

¿Y Belgrano con qué panorama camina? Farré deberá encontrarle reemplazo a Alejandro Rébola, expulsado ante Atlético Tucumán, vacante que sería ocupada por Nicolás Meriano. Y la mala noticia fue la nueva lesión de Matías García, posible contractura en el gemelo de la pierna derecha, que le dará al “Caco” no menos de dos o tres semanas de inactividad. De todas maneras, en los pies de su goleador Pablo Vegetti (nueve gritos) se sustenta la esperanza en Belgrano para traer un resultado positivo de la Bombonera. Acompañado, claro está, de un sistema defensivo rígido que no permite fisuras.

Talleres, con el puntero River en el Kempes

El momento de Talleres ilusiona. Sus 27 punto son fiel reflejo de una campaña efectiva y que deja la sensación que pudieron ser más en la colección, dejando pasar puntos por propia inexperiencia. Viene de golear a Racing Club en Avellaneda y tendrá en un Kempes repleto la presencia del líder River Plate, que tendrá 11.500 hinchas de acompañamiento en la tribuna Artime. Por cierto, el presidente albiazul Andrés Fassi ya engordó la tesorería con 120 millones de pesos solamente con las entradas visitantes, algo que no es para despreciar en absoluto.

El puntero tendrá la baja por expulsión de Palavecino, aunque no modificaría demasiado la estantería del gran equipo que dirige el cordobés de Justiniano Posse Martín Demichelis, hoy supremo en las posiciones con 37 unidades, aventajando por 8 a su inmediato perseguidor.

El DT Javier Gandolfi le supo imprimir a los de barrio Jardín una vocación ofensiva inhabitual, con mucha verticalidad, con hombres como Diego Valoyes (incluso de suplente), Ramón Sosa, Francisco Pizzini, por ejemplo y un Michael Santos letal: con 10 conquistas es el máximo artillero del torneo y sin ejecutar penal (de hecho malogró, ante San Lorenzo el único que pateó).

Ya fueron superando sus lesiones Juan Portillo, David Romero, Cristian Oliva, Pizzini y Juan Rodríguez, entre otros, sobre todo en una defensa que no cuenta con demasiadas variantes. Julio Buffarini y Federico Girotti aún deben esperar en enfermería. Más allá de eso, Talleres tendrá el Kempes repleto a favor, y a pesar de ser el reducto donde más perdió (cayó de local en tres presentaciones), procurará dar el gran golpe ante River, achicar distancias y soñar otra vez en zona de copas. La cita está pactada para el domingo a las 21.30 en el Kempes.

Clásico cordobés, en Alberdi

Luego de algunas polémicas y controversias, Belgrano consiguió la aprobación de parte del Cosedepro para poder organizar el clásico ante Talleres en el Gigante de Alberdi, evitando una mudanza al Mario Kempes luego de algunos incidentes no menores en su estadio. El duelo figura programado para el domingo 21 del corriente a las 15.30, pero antes de esa confirmación, hubo un “litigio” de posturas. Es que vuelve a tomar crudeza la interna de la barra “Pirata” donde no quedaron claros algunos nuevos liderazgos y donde los sucesores del histórico “Loco Tito” (abdicó a su cargo hace dos años) buscan garantizarse gobernabilidad en la tribuna.

Otra vez la barra

Hay muchos intereses en juego (entradas, camisetas, merchandising, estacionamientos) por lo que en la semana hubo que lamentar un incidente policial bochornoso, con la balacera que recibió la hija de “Loco Tito” en la puerta de su casa, como clara amenaza mafiosa. También hubo corridas a la salida del cotejo ante Atlético Tucumán en Alberdi, por lo que desde los organismos de seguridad pusieron un manto de intriga con la posibilidad y los riesgos de recibir al albiazul en Alberdi con esos inmediatos antecedentes. Finalmente, el descargo y el compromiso de la dirigencia de Belgrano pesó más y podrá ser local en el “Gigante” ante Talleres. Dicha situación delicada no debe tapar un gran avance institucional en Belgrano: la remodelación y ampliación del estadio “Julio César Villagra” a 35 mil espectadores (construido con aportes genuinos) y la presentación de un balance en la asamblea que arrojó un histórico superávit de más de 120 millones de pesos. La gestión del presidente Luis Artime se consolida, en obras y números. Y ahora con resultados deportivos también.

