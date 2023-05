Identidad de género: más de 1.300 personas cambiaron su DNI en Córdoba

Especial para La Nueva Mañana

NUEVO ANIVERSARIO DE LA LEY NACIONAL

El pasado 9 de mayo se cumplió un nuevo aniversario de la sanción de la ley de identidad de género en Argentina, sancionada por el Congreso de Nación en 2012. Pionera en el mundo, esta regulación se convirtió en un gran aporte al reconocimiento de la comunidad travesti trans de nuestro país. Sus antecedentes se enmarcan en una histórica lucha de los movimientos LGTB y la aprobación de otra ley fundamental como fue la de Matrimonio Igualitario, sancionada en 2010. La militancia y el compromiso con la vulnerabilidad sufrida por el colectivo a lo largo de muchos años sentó un precedente y plantaron discusiones que lograron un consenso.

“No es solo un cambio de DNI; es reconocernos la identidad”

“No es solo cambiar el nombre del DNI; es reconocernos la identidad como sujetos y sujetas de la ciudadanía”, explica Diana Sacayan, una de las impulsoras de lo que fue el proyecto de ley.

La ley 26.743 de identidad de género fue la primera regulación en el mundo que no patologiza las identidades trans y permite acceder al cambio registral a través de un trámite administrativo, sin necesidad de acreditar pericias médicas, intervenciones o tratamientos hormonales. También garantiza el acceso a tratamientos de salud a toda persona que requiera modificar su cuerpo de acuerdo con el género autopercibido.

El 8% de las personas que realizaron el cambio residen en la ciudad de Córdoba

El Renaper (Registro nacional de las personas) presentó un informe donde detalla que un total de 16.090 personas hicieron el cambio en su DNI eligiendo la categoría de género. De ese número, 9.164 fueron mujeres, 5.882 varones y 1.044 corresponden al género no binario. En cuanto a la edad de las mismas, observamos que se trata de una población joven adulta y el promedio de edad es de 33 años.

En el año 2011 se realizaron 39 trámites de cambio registral en todo el país, estos casos fueron antecedentes de la ley de identidad de género. En 2012, año en el que se sanciona la ley, se observó un aumento considerable de casos de cambio de DNI, 1.708 en total. El último registro del año 2022 detalló que se llevaron a cabo 661 trámites de cambio de género. Por otro lado, en relación a los trámites de género no binario, en 2021 se realizaron 211 cambios, en 2022, 136 y en lo que va de 2023, 697.

Del total de personas que realizaron el cambio, el 8,19% residen en la ciudad de Córdoba. Cabe destacar que en el año 2013, desde la dirección nacional de migraciones y el Renaper aprobaron el procedimiento para el reconocimiento del derecho de la identidad de género de las personas extranjeras con residencias permanentes y refugiados. Desde que se aprobó esta ampliación se han realizado 401 rectificaciones conforme a la ley.

El registro permite dar nombre y estadísticas concretas a la vulneración social que viven las personas del colectivo travesti trans. Este informe destaca que el promedio de edad de muerte de las personas que han efectuado el cambio de DNI es de 44 años. La mitad de la población registrada falleció antes de los 44 años. Estas estimaciones coinciden con la baja esperanza de vida de la población trans, que según los distintos organismos de la comunidad, el promedio de vida ronda entre los 35 y 41 años de edad.

“Al fin soy yo”

La mayoría de las consultas que reciben en el Registro Civil son relacionadas a la cuestión administrativa del cambio registral. Hay un desconocimiento y una falta de información en este sentido para aquellas personas que quieren dar el paso de la modificación de su DNI.

María Belén Blanda, directora del Registro Civil de Córdoba, explicó que el cambio es muy sencillo, gratuito, solo se requiere la partida de nacimiento actualizada, el DNI y firmar un formulario donde se manifiesta una declaración jurada de voluntad que manifiesta que desea identificarse con otro género. En el caso de las infancias, la ley exige que lo acompañen los padres y la figura del abogado del niño.

Belén contó cómo fue el proceso para poner en práctica esta nueva regulación: “Fue un cambio muy importante el que se ha dado, rompimos muchas barreras. Capacitamos a todo el personal en perspectiva de género que ha sido bien recibida. Conocí muchos casos emocionantes, uno de ellos fue el de un señor de 60 años que se autopercibía varón, que cuando le informamos que su trámite ya estaba iniciado sus ojos se llenaron de lágrimas y nos dijo: “Al fin nazco como siempre quise, al fin soy yo”.

“La implementación de la ley es un camino largo”

Chaco es militante trans, licenciado en comunicación social, en diálogo con La Nueva Mañana destacó que es una ley pionera a nivel lationamericano pero queda un vacío entre el discurso y la materialidad. “Es muy necesaria pero hay cuestiones que quedan sólo en lo escrito y no pasan a la realidad. Hay espacios que te permiten una permanencia como la universidad pública, pero en el ámbito de la salud no estamos pudiendo operarnos, por ejemplo. Si bien existe un cambio notable a partir de la publicación de la ley, la implementación es un camino muy largo”. Celebró que su DNI le llegó hace dos semanas y contó que acceder al trámite es simple.

Santiago Merlo tiene 48 años, es padre y activista trans, presidente de la Casa de Varones Trans. En una entrevista con Radio Nacional Córdoba, relató: “Hasta hace 11 años las personas trans no teníamos derechos. Comienza la democracia para nuestra población en el año 2012. Esto significa que vivís una vida que no es tuya, salís a la vida con un nombre y una identidad que no es con la que vivís. La ley nos dio una herramienta para luchar, es histórico.

Un gran avance hacia el respeto de las identidades autopercibidas

Los 55 votos a favor de la sanción de la ley y la perseverante e histórica lucha del colectivo travesti trans avizoraron un gran avance hacia el respeto de las identidades autopercibidas y un quiebre social. Una comunidad vulnerada en el ámbito social, económico, en la salud merece ser reconocida y reparada. En la entrega de los primeros documentos amparados por la nueva ley, la entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner dijo en su discurso: “Es un día de inmensa reparación y hoy hay que gritar por la igualdad. No creo en la tolerancia, quiero hablar de la igualdad. Todos ustedes hoy van a tener los mismos derechos que tuve yo desde que nací. Esta es la sociedad que queremos, una sociedad de reparación”.

