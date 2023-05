Las obras de saneamiento en el San Roque culminarán antes de fin de año

El Ministerio de Servicios Públicos continúa trabajando en las obras para el saneamiento del lago San Roque. Recientemente, se informó que la “Estación depuradora de aguas residuales y la red colectora cloacal máxima de la cuenca media” se encuentra avanzada en un 62%.

Las tareas consisten en el sistema de desagües cloacales de las localidades de Cosquín, Santa María de Punilla y Bialet Massé, como así también la ejecución de un nexo cloacal para conexión del Hospital Domingo Funes.

Para ello, se instalaron 12.991 metros de cloaca máxima de diversos diámetros; 6.293 metros de cañería de impulsión; 26 bocas de acceso, 163 bocas de registro, 6 estaciones de bombeo, 1 planta de tratamiento de líquidos cloacales y 5687 metros de cañería de descarga a emisario final.

“La inversión suma unos 55 millones de dólares”

Sobre el tema, La Nueva Mañana dialogó con el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, quien precisó que todo el plan de cloacas en ejecución está muy avanzado y que en el segundo semestre del año se finalizarán con las obras en las diferentes cuencas para el saneamiento del embalse.

“En la cuenca de San Roque hay tres obras, tres frentes de trabajo importantes en ejecución. Uno es el de la cuenca media. Consiste en una planta de tratamiento con estaciones de bombeo, colectores cloacales, y toda la infraestructura que permite beneficiar a Cosquín, Santa María de Punilla y Bialet Massé. La obra tiene un avance del 62%”, comenzó explicando López.

“El otro frente de trabajo es toda la obra -la planta de tratamiento nueva, estaciones de bombeo y colectores cloacales- en Tanti, que va a beneficiar a esa localidad y sus alrededores y cuyo avance está en un 75%”, continuó el ministro.

“Y luego se avanza en un colector cloacal de unos 12 kilómetros, que viene de Cuesta Blanca y pasa por Icho Cruz, San Antonio de Arredondo, Tala Huasi y Mayu Sumaj, y que llega a Carlos Paz para empalmar con el sistema de cloacas que esa ciudad ya tiene. Toda esa obra está avanzada en cerca del 30%”, indicó.

Para López, es importante destacar que toda esa inversión, que globalmente suman unos 55 millones de dólares, “va a permitir que en pocos meses más el 95% de los habitantes de la cuenca tenga la posibilidad de contar con la infraestructura necesaria para tratar sus líquidos cloacales”.

Compromiso de los municipios y los vecinos

Sin dudas, la obra de saneamiento del lago San Roque no estará completa si los municipios que están sobre la cuenca no ejecutan las redes domiciliarias que pasen por frente de cada vivienda. Y si después, los vecinos no realizan sus conexiones a esa red.

“De todas formas, sería imposible que esto ocurra sin una inversión importante, la más importante en términos de montos, que es la planta de tratamiento, con las estaciones de bombeo, la obra de descarga, las cloacas máximas, los colectores cloacales, y toda la boca de registro”, aseguró el ministro López.

Para tal fin, el Gobierno de la Provincia se propuso salir en auxilio de los municipios, y accedió a fondos blandos con los que obtuvo el financiamiento a largo plazo, con baja tasa, que permitió la ejecución de estas obras.

Por otro lado, explicó que el saneamiento también comprende el servicio de agua potable. Al respecto comentó que en la zona hay dos obras en ejecución. “Una ya fue habilitada por el gobernador la semana pasada, y es el acueducto Tanti que es completamente nuevo y que tiene una extensión de 7 kilómetros. El mismo trae agua desde el río Yuspe, y mejora una planta potabilizadora ya existente, por lo que se le garantizó el agua potable a todo Tanti”, enumeró López.

El otro acueducto está en desarrollo y tiene un importante avance. Se trata del que toma agua del río Cosquín y que beneficia a Bialet Massé, Parque Siquiman y, por la zona Sur, a San Roque.

Cumplir la promesa asumida por Schiaretti

El plan estratégico que el Gobierno de Córdoba lleva adelante busca beneficiar a 244.885 habitantes del departamento Punilla, sumando una inversión total en la cuenca del embalse del Dique San Roque de 52 millones de dólares.

Las obras básicas que ejecuta la Provincia permitirán que los municipios y comunas beneficiadas ejecuten sus redes colectoras domiciliarias, pudiendo dar así, correcto tratamiento a los efluentes cloacales generados por los habitantes de este sector del Valle de Punilla.

Cabe destacar que, con una mirada estratégica, el saneamiento de la Cuenca del embalse del Dique San Roque forma parte del plan integral de saneamiento de la Cuenca del Río Suquía, saneando por medio de diversas obras el río en cuestión y sus afluentes, con una inversión superior a los 332 millones de dólares.

¿Cuánto tiempo llevará la culminación de las obras?

Para López, entre septiembre y octubre de este año podrían estar finalizadas. “La red de la cuenca baja que tiene un porcentaje de avance menor, en la zona sur de Punilla, es a la vez la más fácil de ejecutar. La ingeniería es un conducto que va enterrado y tiene pocas estaciones de bombeo. La mayor demora surge porque es una región con una altísima afluencia turística en toda la vera de Río San Antonio. Por eso, durante el verano hubo que frenar las tareas durante los fines de semana largo. Pero como no hay que ejecutar ninguna planta de tratamiento, porque se conecta a la de Carlos Paz, su culminación será mucho más rápida”, indicó el funcionario provincial.

“Las otras dos obras, que tienen un porcentaje mucho más avanzado, son más lentas porque requieren la importación de equipamiento electromecánico. Sabemos los problemas que hay para liberar importaciones; Pero ya están muy cerca de finalizar”, aseveró el ministro.

Y cerró: “Yo creo que en el segundo semestre de este año, alrededor de septiembre u octubre, estarán todos los frentes terminados. De esa forma, podremos cumplir con ese objetivo de finalizar las redes cloacales en toda la cuenca del lago San Roque que asumió el gobernador Juan Schiaretti en el año 2015. Quedará luego para los municipios que no lo han hecho, construir la red local -que sé que muchos están realizando simultáneamente- y a los vecinos conectarse. Nosotros vamos a dejar toda la infraestructura importante, la que denominamos la obra básica, terminada”, aseguró López.

