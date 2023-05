Luis Juez y Rodrigo de Loredo festejaron el Día de los Trabajadores

Este lunes los integrantes de Juntos por el Cambio Luis Juez y Rodrigo de Loredo se mostraron como fórmula en el Comedor Universitario donde festejaron el Día de los Trabajadores. “Hoy comenzamos a subir una escalera que nos llevará a gobernar la provincia y la ciudad de Córdoba”, expresaron.

Cabe recordar que el actual senador nacional se presentará como candidato a gobernador y el diputado irá por la intendencia.

Más de 2.500 simpatizantes colmaron el Comedor de la Ciudad Universitaria que cobijó el clásico festejo del partido que lidera Luis Juez y que esta vez contó con la presencia de los dirigentes de todas las fuerzas políticas que integran la coalición, es decir la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente Cívico, la Coalición Cívica, el Partido Liberal y Encuentro Republicano Federal.

Juez abrió su discurso de más de 40 minutos señalando: “Nuestros viejos estaban convencidos que con un laburo salíamos de la pobreza y hoy podés ser profesional y no salir de la pobreza. Vean a nuestros docentes, nuestros médicos y nuestra policía con sueldos miserables. Y vean también la otra mitad de los cordobeses que no tiene trabajo. Si estos que tienen trabajo son pobres, imagínense los otros que no lo tienen y lamentablemente han perdido la esperanza de tenerlo”.



“Yo quiero dejar de ser candidato y ser el ser el gobernador de todos los cordobeses. No es una cuestión de vanidad. No me va a cambiar la vida ni me va a hacer mejor persona ganar esta elección pero siento que las cosas van a seguir iguales o peores si no conseguimos gobernar porque a ellos les importa más hacer obra pública con fines electorales que ocuparse de los verdaderos problemas que tiene la gente”, prosiguió.

Además hizo referencia a la unión dentro del partido que "demoró 24 años": "Los decentes, los honestos, los que hacemos las cosas por convicción, demoramos 24 años en estar todos juntos. Quiero rendir homenaje a la paciencia de todos los que estamos aquí. A la memoria de muchos que no están y que soñaban con este momento. Es maravilloso lo que hemos logrado construir", destacó el senador nacional.

Por su parte, Rodrigo de Loredo también brindó unas palabras y publicó el momento en sus redes sociales apoyando la candidatura de Luis Juez.

Gran locro con el Frente Cívico. Acá estamos, para darle una alternativa a la provincia de Córdoba, para que mejore la Ciudad y para que cambie el país. ¡Adelante Luis! ¡Adelante Juntos por el Cambio! pic.twitter.com/E4GjbheiW3 — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) May 1, 2023

