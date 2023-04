Falda del Carmen: instalan contenedor para residuos eléctricos y electrónicos

Mejorar el mañana sin descuidar el presente. Concientizar hoy para vivir mejor. Por eso el convertir los residuos en nuevos insumos para la Economía Circular ya no es una moda o una tendencia pasajera, es una realidad.

Y, en ese marco, en la comuna de Falda del Carmen -situada a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba- se está haciendo un interesante trabajo con miras a revalorizar los recursos, que en las últimas horas tuvo un punto de trascendencia, ya que se instaló un contenedor que captura Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), elementos que son altamente contaminantes.

Por tal motivo, en La Nueva Mañana dialogamos con Susana Ahuir, licenciada en Ambiente, impulsora de este proyecto y reconocida ambientalista de la zona, que explicó los alcances de este plan y cómo los vecinos se están involucrando.

“Estamos en el proyecto de armar la planta de separación y tratamiento en Falda del Carmen, y mientras estábamos armándolo se me ocurrió que uno de los temas interesantes y más contaminantes son los residuos electrónicos. Entonces, la idea fue tratar de contactarme con gente que está en el tema. Conocía a gente de ProGeas, que se dedican a la separación de cada uno de los elementos eléctricos y electrónicos y le dan un nuevo uso. ProGeas hacía convenios con localidades y comunas, pero ahora lo hace Cormecor. Me contacté con ellos, con el presidente Julio Buñuelos, estudiaron cómo lo podíamos hacer y cuando el jefe comunal, Rubén Liendo, aceptó la propuesta, firmamos el convenio”, describió Ahiur, respecto al origen de este proyecto que en marzo tuvo la rúbrica del vínculo y hace unas semanas ya está funcionando con gran éxito.

¿Cómo funciona?

El contenedor ya está instalado en el edificio de la comuna, y reciben los RAEE. Se receptan CPU de computadoras, mouses, pantallas, teclados, impresoras, notebooks, notepads, fotocopiadoras, máquinas de escribir eléctricas o electrónicas, calculadoras, fax, teléfonos, celulares, contestadores automáticos, radios, televisores y videograbadoras, entre otros artículos. Una vez que el contenedor esté lleno, Cormecor retirará el contenedor y dejará otro vacío. Además, se los va a separar en Córdoba y se va a hacer el desguace correspondiente. En la separación habrá algunos de esos elementos que podrán volverse a utilizar.

“Es muy interesante y ya arrancó. El contenedor está en la Ruta C45, kilómetro 15, en Falda del Carmen. Se está repartiendo entre los vecinos un folleto indicativo, donde se explica bien de qué se trata. La gente ya no deja en la vereda la computadora, la licuadora o la lámpara que no sirve en la calle. Ahora la llevan a este contenedor y no quedan tirados en la calle, no se mezclan con los residuos normales”, relató apasionada Susana. Y explicó: “Yo siempre digo que los residuos sólidos urbanos son residuos, no son basura. Se convierten en basura cuando los mezclamos. Si mezclamos orgánicos con inorgánicos, obviamente, que los distintos compuestos contaminan el ambiente y el lugar. Por eso ahora se está tratando de que no haya más basurales. Y se está promoviendo esta conciencia de separar y reciclar. Con esta movida, ahora los aparatos eléctricos y electrónicos tienen un nuevo uso cuando se lo separa”.

Motivación

En Falda del Carmen se están dictando talleres y continúan encaminado en el proyecto del edificio para tener su propia planta de tratamiento. El mismo ya ha sido presentado ante las autoridades provinciales.



Susana, emprendedora en esta área, narró: “La idea es apuntar a la Economía Circular. Hay muchísima gente que desde sus hogares están apuntando a esto. Y nosotros estamos apuntando a una nueva conciencia del ser humano con el reciclaje, reutilizar, hacer miles de cosas. Apostamos a la economía circular, desde el reutilizar la yerba mate hasta los aparatos eléctricos y electrónicos. Tenemos que dejar volar nuestra imaginación, porque podemos hacer cosas maravillosas con los residuos”.

Expandiendo conciencia

Cormecor ya ha instalado recolectores de residuos eléctricos y electrónicos en las localidades de Alta Gracia, Despeñaderos, Río Ceballos y Falda del Carmen. Ellos se encargan de la recolección y luego se traslada a una empresa que tiene todos los permisos y autorizaciones para tratar estos residuos.

