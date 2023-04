UNC: estudiantes exigen la gratuidad de las raciones del Comedor

Este viernes, al mediodía, estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se acercarán por la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la casa de altos estudios para reclamar la gratuidad de las raciones del Comedor Universitario y demandar que se revean las condiciones que se exige para acceder a la beca Nutrirse.

"El Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Córdoba se encuentra atravesado por la crisis económica que vive el país y el mundo, ya que a partir de diciembre del 2022 (durante el mundial de Qatar) las autoridades de dicha institución, aprobaron el proyecto 360, el cual implica que, el costo de la ración de comida para cualquier estudiante regular pase de costar $0 a $348", expresa un comunicado que emitió este grupo de estudiantes.

Conformado por integrantes de diversas organizaciones estudiantiles y también por autoconvocados, este colectivo advierte que "la principal causa de la deserción estudiantil en la educación superior, es la crisis económica que padecen los estudiantes" y que hasta diciembre del año pasado, "el comedor universitario acompañaba a combatir dicha deserción, ya que ayudaba en la economía del estudiante que accedía a este derecho".

Denuncian que lo que ocurre es un intento de "recortar el derecho estudiantil de acceder a un plato de comida, para convertir el comedor universitario en su cantina privada".

Sofía, una de las estudiantes que participa de esta iniciativa, subrayó que "se hace imposible ir a comer porque aumentaron de 0 a 348 pesos la ración" e indicó que a partir de un relevamiento que realizaron, comprobaron que el acceso a la beca Nutrirse "tiene demasiados filtros" y que "piden hasta un certificado de pobreza para ingresar".

Sintetizó: "Tenés que estar en la indigencia para recibirla".

Sobre la situación actual del Comedor, dijo finalmente: "Muchos estudiantes quedaron fuera porque es imposible pagar lo que están pidiendo. Hoy en día el Comedor Universitario está vacío. hay gente que come una banana o una manzana que trae de su casa. No garantizan un plato de comida y no poder acceder a un plato de comida está generando una deserción tremenda".

Noticias relacionadas: