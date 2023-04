Viviana Alegre: “Pedimos que busquen a Facundo y que lo hagan bien”

Especial para La Nueva Mañana

Es 29 de enero de 2023, pleno verano, y a Viviana Alegre le suena el teléfono. Un compañero le envía una nota periodística. Dice que en la zona oeste de la ciudad de Córdoba, atrás del Cementerio San Vicente, cerca de las lagunas de barrio Maldonado, la Municipalidad va a construir el parque acuático “Infinito Water Park”. A pasos de Campo de la Rivera, el conocido centro clandestino de detención durante la dictadura y cerca de otro conocido, la seccional 5ta. “Famosa por la detención arbitraria durante la existencia del Código de Faltas, que –bueno- le cambiaron el nombre, hoy se llama Código de Convivencia”, dice Viviana. Ella busca a su hijo, Facundo Rivera Alegre, hace once años. Está desaparecido luego de sufrir hostigamiento policial en Córdoba. Se refiere a la investigación que aún lo sigue buscando: “Existen testigos que afirman que Facundo estaría ahí, que su cuerpo estaría ahí en esa zona”.

“Imagino que si está Facundo ahí puede haber otros más”

Viviana aprendió muchas cosas estos once años y una de ellas es a no esperar. El 1 de febrero presentó junto a su abogada, Adriana Gentile, una medida cautelar de no innovar sobre la zona. Buscaban impedir la alteración de las condiciones del lugar. El 3 de febrero les informaron que no iban a hacer lugar a la medida porque la construcción del parque acuático no estaba en la zona donde tienen que rastrillar por Facundo. “O sea que ellos saben entonces donde está. Yo vine en el año 85’ de Entre Ríos y recuerdo que siempre fueron nombradas esas lagunas por las detenciones arbitrarias y es una zona vulnerable. Se sabía que muchas veces los llevaban a esas lagunas y había zonas de torturas. Yo imagino que si está Facundo ahí puede haber otros más”.

El martes 4 de abril Viviana intentó otra cosa. Se organizó con amigos y más familiares de Facundo, se acercaron a la Municipalidad de Córdoba y pidieron una audiencia con el intendente, Martín Llaryora. Entremedio de las vallas que empezaron a cercar la institución, dos policías le dijeron que el intendente no estaba y que los trámites ahora se hacían en otro lado. Con sus trámites, un petitorio de pedido de audiencia, Viviana se fue a dejarlos a otro lugar. El petitorio dice: “Habilitar esa construcción podría colaborar a encubrir el cuerpo de un delito de lesa humanidad, cuando dicho tema no se encuentra resuelto por la justicia, y podría producir un daño aún peor, de imposible reparación, para quienes seguimos luchando por la aparición”.

“Queremos saber en qué lugar exactamente van a construir el parque acuático”

Lo que Viviana exige ahora es información: saber que se está construyendo en la zona y dónde. “Pedimos celeridad en hablar con el jefe comunal que es el que ha liberado la orden de construcción. Y pedimos con el responsable que ha otorgado ese permiso y que está en las negociaciones con ese grupo inversor privado, lo que necesitamos y exigimos es la celeridad en la audiencia. Para que nosotros sepamos exactamente dónde es el lugar que van a hacer el parque acuático y no entorpecer la investigación por la búsqueda de Facundo. Nosotros sólo vamos a esperar algunos días para concretar esta audiencia, si no tendremos que volver”. Lo que ya trascendió es que la empresa a cargo estaría realizando tareas sobre el suelo como tapar la laguna. “No me llama la atención que busquen entorpecer una investigación. Es lo único que estamos pidiendo, que lo busquen a Facundo y que lo busquen bien. No nos oponemos al progreso de la zona, es una zona olvidada a nivel estatal en todo sentido, con muchos pibes y familias con muchas problemáticas. No nos oponemos a eso, pero no es ahora”.

Gentile: “Sobre el emprendimiento sabemos que es en la zona, pero queremos que nos informen; se han hecho rastrillajes, pero no en todo el lugar. El amparo también es para ver qué nos responden sobre estas obras que se están haciendo en la laguna”.

Presentarán un amparo colectivo

La abogada de la familia de Facundo Rivera Alegre, Adriana Gentile, explicó que también presentarán un amparo colectivo firmado por varias organizaciones e instituciones. La familia logró volver a constituirse como querellante en 2022. “Sobre el emprendimiento sabemos que es en la zona, pero queremos que nos informen, aunque sea por los rastrillajes. Se han hecho rastrillajes en la zona, pero no en todo el lugar. Como una cautelar solicitamos que nos informen sobre el emprendimiento. El amparo también es para ver qué nos responden sobre estas obras que se están haciendo en la laguna”, dice la abogada. Sobre el estado actual de la investigación que busca a Facundo, dice: “La fiscal tiene la obligación de ver que pasó con el cuerpo. Probablemente ha sido quemado, pero poco y nada hace la fiscalía. Queremos conversar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; hay que ver la responsabilidad del estado ya sea porque el cuerpo no aparece o porque ha participado”.

“No luchamos sólo por nuestros hijos”

El viernes 31 de marzo fue un día histórico en Córdoba. La Cámara 8va del Crimen condenó a prisión perpetua a los policías responsables del crimen de Blas Correas. Y otros 9 policías fueron condenados a penas de entre 4 y 5 años de prisión por los delitos de encubrimiento y abandono de persona. Tanto los amigos de Blas como la familia fueron considerados expresamente como víctimas de violencia institucional.

“Siento que marco un precedente. Y que como dijo Soledad Laciar, la mamá de Blas, esta lucha no es solo por su hijo si no para lograr un cambio. Yo creo que el cambio es importante. No luchamos sólo por nuestros hijos. Hay que valorar los cambios en el ámbito policial, político y judicial. A veces los cambios no son muy grandes, pero ya de por si el juicio marco antecedente y eso es un gran avance”, dice Viviana Alegre.

