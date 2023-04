Las patronales agrarias ganan peso en la campaña electoral del 2023

Especial para La Nueva Mañana

Potenciados en actores políticos con peso propio vía el mojón que significó el año 2008, los distintos sectores de variopinto campo argentino acomodan preferencias de cara al año electoral que se transita. Detentores de una parte importante del sistema productivo nacional, y de un poder de presión apetecible para cualquier candidato, sobre todo si se trata de juntar votos en el corazón de la pampa gringa mediterránea.

A diferencia de otros sectores, en la provincia de Córdoba hay casi unidad de opinión en torno a las elecciones nacionales: el Frente de Todos es bastante más que “luz mala”.

El estigma de 2008 y los tractorazos gozan de buena salud en el imaginario de las patronales rurales locales, más allá del antikirchnerismo mayoritario en toda la provincia.

En este marco, las preferencias se dividen en la oferta que puedan presentar en la oposición, con un arco ideológico que va desde el libertarismo hasta el Peronismo Federal de Juan Schiaretti, pasando por los halcones y palomas de Juntos por el Cambio.

A nivel provincial, el rol de los intendentes será (cómo no) clave a la hora de recolectar los votos.

Prueba de ello es que tanto Martín Llaryora y Luis Juez centrarán gran parte de la campaña en las distintas ciudades, además de la estrategia de pegar los comicios locales a los provinciales.

Las victorias en La Falda y Hernando le dieron mucho poder simbólico a Juntos, más allá del peso electoral específico. Es por eso que “el campo”, más allá de los nombres, tendrá su rol en el tablero electoral.

Ofertas se escuchan

Juan Pablo Martínez, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, reconoció contactos con todos los candidatos de la oposición a nivel nacional, como así también provincial. Salvo con el Frente de Todos. “El oficialismo nacional no viene, ni nos pide reuniones”, sostuvo. “Tenemos un buen vínculo con todos. Participé de un encuentro con Javier Milei en Río Cuarto hace unos meses y también estuve convocado por Patricia Bullrich”, explicó Martínez, quien aseguró que están ultimando detalles en la elaboración de un plan económico propio del sector a nivel nacional.

En cuanto a las posibilidades presidenciales de Juan Schiaretti, con el que la Mesa de Enlace local mantiene excelentes relaciones, Martínez sostuvo que si bien la figura del gobernador no cuenta con un gran conocimiento a nivel nacional entiende que debería ir más a fondo. “Tendría que inmolarse con el sector productivo. Defender el plan de Retención 0 y morir con eso. Ahí seguramente va a tener más votos”, sostuvo el productor semillero. “Los otros no lo dicen tan abiertamente porque les hace falta la caja. El problema que nosotros le decimos es ‘ustedes quieren la caja porque no quieren bajar el gasto’”, reclamó. Por lo bajo, otros dirigentes reconocen contactos fluidos con allegados tanto de Hacemos por Córdoba y Juntos. Acá, la grieta no corre. El buen romance con Schiaretti nunca se cortó.

“El amparo debiera salir en cualquier momento”

Antes de la asamblea convocada en Villa Constitución el mes pasado, la entidad salió con los tapones de punta al acusar al oficialismo y la oposición por “décadas de despilfarro”. “Este año va a quedar demostrada la importancia del aporte de la agricultura en nuestro país, también quedarán en evidencia décadas de despilfarro que tanto gobierno como oposición han permitido”, señaló la SRJM en un comunicado.

Hace un año, esta Sociedad Rural presentó un amparo para que se declarara la inconstitucionalidad de las “retenciones”. El pedido se dio luego que el Poder Ejecutivo prorrogó, por decreto ante la ausencia de un Presupuesto 2022, la vigencia de la ley de Presupuesto 2021 y sus modificatorias. “Está vigente. Todas las oposiciones de AFIP se cayeron, demorado en tiempos judiciales argentinos. Pero debería salir en cualquier momento”, señalaron fuentes de la entidad.

El amparo fue admitido por el ahora ex juez Federal Ricardo Bustos Fierro, quien dejó el Juzgado Federal Número 1 en febrero de este año en medio de un sonado escándalo.

El sur empuja

En Río Cuarto, capital alterna de la provincia, Schiaretti se anticipó a los reclamos de las patronales, haciendo carne muchas de sus prerrogativas. “Quiero manifestar el más absoluto respaldo del gobierno provincial a sus productores y sus planteos. Argentina no puede seguir soportando un mal impuesto como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias”, lanzó ante un auditorio presidido por el presidente de la Sociedad Rural local, David Tonello.

Con la cancha marcada, Llaryora parece que sólo tiene que regar el terreno. Enfrente, Juez deberá gastar suela para convencer a los caciques regionales de la valía de su candidatura.

Poniéndose la campaña al hombro, llevando además agua para su candidatura, Schiaretti no acabó con los guiños “al campo”, lo que se vio ratificado en la cena de la Fundación Mediterránea, que contó con la asistencia de Domingo Cavallo, y en el marco de los 25 años de la Región Centro. “Acá somos la expresión de la producción y el trabajo. No la del pedido de subsidio, ni la de la ventaja”, expresó con claridad.

El factor M

A diferencia de otras campañas, la aparición de la prédica libertaria abrió otra brecha a partir de la cual la dirigencia puede filtrar un programa económico. De manera lógica, el discurso de Javier Milei tuvo buena recepción en gran parte del sector. Incluso, trascendió que el economista devenido en diputado ya tomó nota de algunas “sugerencias” en torno a la política agraria.

Desde otro extremo, no son pocos los dirigentes que miran más allá de una eventual injerencia en los programas económicos, sino que aventuran la creación de un partido político. El mojón inicial es –dicen- las legislativas de 2025. De cualquier manera, la oferta de candidatos desató una incipiente interna en el movimiento del cuestionado economista.

