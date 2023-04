El crimen, la piña y las estrategias de cara a las elecciones del 2023

El crimen de Daniel Barrientos es un desgraciado hecho de inseguridad que se convierte en un acontecimiento político desde el momento en que comienza a narrarse. Lo profundo no es comentable.

La pregunta que siempre aparece cuando el país entero termina hablando de un hecho ocurrido de algunos de los lados de la General Paz es por qué alguien que vive en Laborde, Purmamarca o Santa Rosa del Conlara debería preocuparse por el manejo de las fuerzas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires y, mucho más complejo que eso, por qué tendría que tener una posición tomada respecto al accionar de Sergio Berni.

El ministro de Seguridad bonaerense quedó esta semana en el ojo de todas las tormentas. Es posible que más del 95% de la población argentina no tenga idea de cómo se debe pensar o implementar una política que avance en la prevención del delito. La mayoría de sus compañeros en el gabinete bonaerense no lo saben y la fracción más grande de oposición tampoco. Pero todos aseguran y repiten que Berni “es un matón”. “Un Rambo”, dicen porteños, sanjuaninos, entrerrianos y chubutenses.

El ministro se ganó esa fama. Y posiblemente haya sido víctima del precio de sostenerla. Él mismo asegura que cuando estaba llegando al lugar, donde finalmente terminó agredido, se dio cuenta de que no había sido una buena idea. Allí lo esperaban algunos compañeros del chofer asesinado y otros militantes políticos opositores, que se subieron al dolor generado por el crimen de un hombre que estaba a punto de jubilarse y agitaron con pancartas y consignas.

¿Estarían hablando en Clorinda, en San Salvador y en Choele-choel de la muerte del colectivero Daniel Barrientos si a Berni no lo hubieran fajado por cadena nacional? Asegurarlo resultaría difícil, aunque teniendo en cuenta las experiencias previas, donde no hubo ni ministros golpeados, ni ola de tuits repudiando, ni horas de televisión sobreanalizando, posiblemente no sea un paso resulte demasiado riesgoso animarse a responder que no.

La madre de todas las campañas

No es ninguna novedad que la disputa electoral en la provincia de Buenos Aires representa la batalla más importante por el peso nacional de su resultado. Confiados en que la situación económica y social juega a favor de sus intereses, los referentes de Juntos por el Cambio se encuentran en un entuerto complejo de escapar: no consiguen unificar un criterio para avanzar en el distrito comandado por Axel Kicillof, donde el gobernador encabeza las preferencias electorales en absolutamente todos los sondeos de opinión.

No fue casualidad que la primera acción concreta que Mauricio Macri protagonizó luego de anunciar que se corría de la disputa nacional haya sido reunir a la cúpula bonaerense del PRO y disparar algunas propuestas para arrimar a partes que, presas de la disputa nacional entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, no logran unificar criterios para salir a dar la batalla en la provincia más importante del país.

El juego sucio dice presente

En algo sí están todos de acuerdo: sin una suma opositora que agregue a los votantes libertarios, la única forma de vencer al peronismo en la provincia es que la intención de voto para Kicillof empiece a descender. Para eso, desde hace un tiempo se vienen llevando adelante estrategias para instalar algunos temas en la agenda, con resultado variable. La inseguridad, sin duda, es uno de ellos.

La razón principal por la que esa preocupación gana espacios es porque efectivamente hay robos en el conurbano bonaerense. De la mano de la crisis, la situación tiende a expenderse, sobre todo en los grandes centros urbanos y el riesgo de ser víctima de algún asalto es latente y los vecinos y vecinas que desandan sus horas por esas zonas saben que deben extremar las precauciones para no sufrir en carne propia algunos de los hechos que la televisión magnifica.

Ayudada por el centralismo de la agenda mediática, la golpiza a Berni sirvió para que el país entero asuma esa preocupación como propia. Y en ese contexto, la oposición repudia la violencia pero la justifica detrás de las críticas a la gestión (que simplifican como “kirchnerista”), piden renuncias y hasta se animan a los vaticinios más peligrosos: “Así no llegamos a diciembre”. Eso genera un efecto que nacionaliza escenarios particulares, los deshistoriza, y termina alimentando la paranoia y el descontento general del que sopan todos, menos los oficialismos. Sobre todo en un contexto en el que una de las principales candidatas a la Presidencia es una ex ministra de Seguridad, que tiene al “orden” como una de sus principales banderas de campaña.

Preocupación por el incremento de la violencia generalizada

La actualización de las estadísticas respecto a los homicidios en el país durante el 2022 estará disponible durante este mes; sin embargo, hace tiempo que los números dan cuenta de la criminalidad en la Argentina y expone datos que se alejan de los países más peligrosos del continente, aunque la mirada que la población tiene sobre el tema tiende a ser otra.

Pero más allá de lo frío de los números, el clima de creciente violencia generalizada que se vive en el país, y que el año pasado incluso incluyó un intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, hace que la preocupación crezca. De hecho, la propia Cristina Fernández de Kirchner se refirió el año pasado a la necesidad de desplegar gendarmes para que colaboren a tal fin. “Cuando estuvimos en el Gobierno desplegamos miles de gendarmes en el conurbano bonaerense, no sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo”, había advertido poniendo el incómodo tema en la agenda del oficialismo. En el colmo de las situaciones, ese debate llevó esta semana a un recrudecimiento de la pirotecnia discursiva entre integrantes del gabinete de Kicillof y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Discuten, precisamente por la presencia de la gendarmería en los cordones más calientes del conurbano.

¿Y por casa?

En ese contexto, con la inflación y la pobreza todavía al tope de las preocupaciones, vale la pena preguntarse quién gana y quién pierde con la nacionalización del debate por la inseguridad. Si Rosario ya habilitaba la presencia del tema en las cadenas nacionales de analistas y opinadores, el asesinato del colectivero vuelve a llevar el tema a lo más alto del rating político argentino.

También en Córdoba, donde el debate desde hace rato se viene abriendo en esa dirección. A mediados de esta semana, y después de reunirse con el Foro de Intendentes Radicales, Rodrigo de Loredo aseguró que “una esperanza empieza a levantarse en Córdoba”. “Es una secuencia que mostrará cada paso que vamos a ir dando para alcanzar el objetivo, así hasta el 25 de junio, donde vamos a terminar con la inseguridad, la crisis en salud, en educación y la presión impositiva asfixiante”, completó. A veces, para muestra, sobra con un tuit.

