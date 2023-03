Instituto-Talleres, el retorno del clásico ferroviario cordobés en Primera

El viejo clásico de los ferrocarriles, el primero de Córdoba, según cuentan historiadores y arqueólogos del deporte cordobés. Claro está que el tiempo después fue separando y dividiendo las preferencias de rivales, pero Instituto-Talleres fue el primero en la ciudad, allá por comienzos del siglo XX, teniendo en cuenta los que hoy pertenecen a la órbita oficial de AFA. Otra vez Alta Córdoba será testigo de este derby cordobés, pero ahora en Primera División, después de 23 años, ya que después el Estadio Córdoba y el Mario Kempes se quedó casi como un embargo con ese espectáculo. La cita está programada para este domingo a las 16.30, por la fecha 9° de la Liga Profesional.

La última vez fue un triunfo de Instituto suspendido por lluvia y continuado al otro día, por 2 a 0, con goles de Daniel Jiménez y Claudio Sarría, allá por el año 2000. Ahora el contexto es otro: ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos en la tabla (13) y reactiva un movimiento singular con el color y el folklore, aunque lamentablemente, solamente la hinchada de la “Gloria” disfrutará del show para salvaguardar una seguridad en las tribunas que hoy parece imposible de combatir.

Es cierto que en los últimos antecedentes la alegría fue para Instituto pero esa información no es vinculante con la realidad.

Fernando Alarcón: “Vamos a salir a buscarlo”

El héroe del ascenso de Instituto, Fernando Alarcón, se enfrenta a su primer clásico ante Talleres, con todo lo que eso significa para el corazón del hincha. Sin embargo, el experimentado habla de responsabilidad, pero a la vez con la posibilidad de disfrutar un clásico.

¿Se puede disfrutar con toda la presión que eso conlleva?

“Es una semana especial para nosotros y para toda la gente de Instituto. Es de los más importantes, es una verdadera responsabilidad jugar un clásico ante tu gente, vamos a dejar todo para ganarlo pero a la vez trataremos de disfrutarlo. Estos partidos contagian y ayudan siempre”, contó Alarcón.

-Fue una semana larga, por el parate FIFA…

-Sí, claro, pero lo tomamos de otra manera, para recuperar lesionados y también para que sirva en pos de un mejor descanso. Veníamos medio fatigados; fue bueno para recuperarnos pero a decir verdad, queremos jugar ya y salir a la cancha.

-Instituto viene de ganar en La Bombonera y Talleres de una derrota de local. ¿Puede influir esa circunstancia?

-No, claro que no, venimos de meter un gran partido ante Boca pero no nos quedamos con eso, estos partidos son especiales y te pueden embocar de entrada y después hay que remar. Es como que no se sabe de planificaciones. Si te dormís, te convierten; lo vamos a asimilar de esa forma, con todo lo que hay en juego. Igual tenemos el apoyo de la gente y eso será importante.

-¿Es especial jugar con tu gente o les puede tirar en contra?

-No creo, es importante el apoyo y será de ayuda. Queremos jugar en nuestra casa siempre. Nunca pedimos ni pediremos jugar en el Kempes, acá en Alta Córdoba nos sentimos bien cómodos, la gente agotó todos los lugares, cada vez que somos locales no entra ni un alfiler. Es nuestra fortaleza. Tenemos una gran responsabilidad y vamos a salir a buscarlo. El invicto no nos pesa, es un pilar de la campaña del ascenso y buscamos mantenerlos, no vemos eso; esto es día a día, Talleres es un equipo para respetar, te saca adelante el trabajo y el esfuerzo.

Guido Herrera: “Es nuestra oportunidad de hacer historia”

El arquero y capitán Guido Herrera luce cauto con sus declaraciones, no le resta importancia al clásico pero lo mismo se ilusiona con que Talleres le gane a Instituto en Alta Córdoba y pueda romperle el invicto de más de dos años en condición de local.

“Hemos dejado pasar puntos en estos últimos partidos, pero acá no hay candidatos, no por eso llegamos peor que ellos al clásico. Instituto viene bien de local, vamos a mostrar nuestra mejor versión, tenemos que volver a sumar de a tres pronto; seguimos prendidos y es una linda chance para ganar y hacer historia”, declaró el golero albiazul.

-¿La gente en la calle les hace sentir lo del clásico?

-Sí, lo mismo que en redes sociales. Pero de nuestra parte nos vamos a enfocar en lo que somos capaces de hacer en cancha. Nosotros mostramos cosas importantes, hemos tenido un gran arranque y ahora medio que nos estancamos pero nos merecemos seguir arriba. Este tipo de partido son especiales, el que mejor se despierte y se concentre va a ganar el partido. Por lo general, los clásicos se definen con detalles y no creo que este sea la excepción.

-¿Aprovecharon el parate dela fecha FIFA?

Creo que sí, para recalcular nuestros objetivos, recuperar lesionados y ponernos a tono. Somos dos equipos que nos gusta proponer y no cambiamos la forma de jugar dependiendo del rival, por eso va a salir un lindo partido.

-De todas maneras, a nadie le gusta perder un clásico…

-Claro que no. Ya en la semana previa uno se predispone de otra manera, se compenetra en todo lo que hay en juego, las virtudes para explotar y las falencias del rival para aprovechar y ganar. Siempre que te enfrentás a un equipo de tu misma provincia o ciudad, cambia el ambiente. Para los hinchas representa todo, por eso para nosotros es una enorme responsabilidad.

-¿Hay favoritos?

-Ellos son locales y lo van a jugar con la responsabilidad que amerita, nosotros también. Un partido que vale tres puntos pero que siempre da un valor agregado en lo anímico. Además, este duelo hace muchos años que no se juega en Primera, va a ser una fiesta, trataremos de irnos victoriosos, la trascendencia de ganar un clásico siempre sirve de mucho.

Los entrenadores, con dudas semejantes

Tanto Instituto como Talleres aún no tienen certezas de los equipos a parar en el cotejo del domingo en Alta Córdoba. El DT de la “Gloria”, Lucas Bovaglio, espera la evolución de Gabriel Graciani, afectado de una molestia, aunque llegaría a tiempo. En tanto que Leonel Mosevich (desgarro) y Corda (golpe en la clavícula) se perderán el duelo. En Talleres, el DT Javier Gandolfi apunta a recuperar a tiempo a aquellos futbolistas que disputaron amistosos con sus selecciones (Diego Valoyes, Alan Franco, Ramón Sosa y Matías Catalán). El dilema es por la franja izquierda de la defensa: como Portillo aún no está en plenitud y misma situación para Julio Buffarini, Lucas Suárez se apresta a ocupar ese rol. Michael Santos padece una fatiga pero no tendría dificultades para estar. ¿Federico Girotti? Parece imposible.

Instituto formaría con:

Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Joaquín Varela y Jonathan Bay; Gabriel Graciani, Linares, Lódico y Brian Cuello; Adrián Martínez y Santiago Rodríguez.

Talleres formaría con:

Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Gabriel Rodríguez y Suárez; Rodrigo Villagra y Alan Franco; Ramón Sosa o Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Francisco Pizzini; Michael Santos.

