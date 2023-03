Los Premios Provincial de Teatro “Siripo 2023” ya tienen sus nominados

En el marco del Día Mundial del Teatro - 27 de marzo- que se celebra en el mundo con diferentes eventos vinculados a la escena; la Agencia Córdoba Cultura a través del Teatro Real se suma a los festejos, dando a conocer los nominados y las menciones especiales del Premio Provincial de Teatro 2023, cuyos ganadores se develarán en la Entrega a realizarse el próximo martes 28 de marzo a las 19hs. en San Jerónimo 66.

En el año 2011, la Agencia Córdoba Cultura instituyó el Premio Provincial de Teatro, como manifiesto de reconocer a la actividad teatral, que a lo largo de décadas ha sido un distintivo de nuestra provincia en el circuito artístico internacional.

Desde el año pasado, en su décima edición, el Premio Provincial de Teatro adquiere el nombre de “Siripo”; en reconocimiento a uno de los grupos de teatro independiente pionero de Córdoba. Entre los integrantes del grupo estaban José Alberto Santiago, Ernesto Heredia, Mario Mezzacapo y Héctor Cuevas. Ellos crearon el grupo de Teatro “Siripo” con el lema Hacer teatro para el pueblo, cumpliendo una meritoria labor artística en favor de la cultura popular, llevando el teatro a barrios de la ciudad y pueblos de toda la provincia. Muchos de sus integrantes acompañaron la creación de la Comedia Cordobesa, elenco oficial de la provincia, y propugnaban la formación profesional del teatro de Córdoba.

En la oportunidad, el querido actor “Lito” Fernández Matheu junto a integrantes de la Comedia Cordobesa, la Comedia Infanto Juvenil y del Seminario de Teatro Jolie Libois; bajo la dirección de Martín Gaetán, Eugenia Hadandoniou y Matías Etchezar; realizarán un tributo a Carlos Giménez en conmemoración a los 30 años de su fallecimiento. Se realizarán intervenciones con fragmentos de obras de Giménez como “El Reñidero” y “El Coronel no tiene quién le escriba”.

El Premio está conformado por 13 rubros, ya que el año pasado se incorporaron el Premio Mejor Teatro Musical, y la resignificación de algunos rubros, que a partir de ahora serán Premio Revelación Actoral y Premio Mejor Actuación, en ambos casos quedan integrados con 5 (cinco) nominados.

Los estrenos que salieron a escena en las salas y espacios culturales de Córdoba en la temporada teatral 2022, fueron valorados por el jurado ad-honorem, integrado por: Alicia Manzur (Sub Directora de Artes de la Agencia Córdoba Cultura) Rosendo Ruiz (Lic. en Cine y Tv de la UNC), Laura Cikra (Actriz y docente de Teatro), Cristina Aizpeolea (Lic. En comunicación Social UNC), Silvia Beresovsky (Educadora y Técnica Teatral, Narradora Oral), Natalia Herrera (Lic. en Comunicación Social, Gestora Cultural UNC, Profesora de Teatro UPC, Integrante de Tabla Dos, Casa de Teatro y Las Palabras, Rio Tercero), Cristina González (Profesora Universitaria de Teatro, Ex Directora Escuela Superior Integral de Teatro Roberto Arlt), Ariel Zailo (Periodista Radio Sucesos, Pailos Bar, La feria de la cocina canal 10), Matias Gramajo (Periodista de Radio Gen, Conductor de Teatro Radio), Valeria Arévalo (Lic. en comunicación social UNC, Locutora Nacional UNC), Lindor Bressan (Director, actor de Teatro, Ex miembro del grupo Libre Teatro Libre) y Constanza Curatitoli (Licenciada en Cine y Tv, Doctora en Artes, Docente de Animación en la FA-UNC y Becaria Doctoral CONICET).

Los Nominados son:

MEJOR DISEÑO SONORO

Sebastián Ferrero, por la obra “Conociendo a les fabuloses” de Elenco Concertado.

Francisco Malbrán, por la obra “Gravedad” del grupo Brodda Teatro.

Marcos Bueno, Horacio Fierro y Rocío Oyarzún por la obra “Philia” del Elenco Teatro Estable de Títeres.

MEJOR DISEÑO LUMINICO

Víctor Acosta, por la obra “Reconstrucción de una ausencia” de Elenco Concertado.

Daniel Maffei, por la obra “La madriguera o como escapar hacia adentro” de la compañía Danza Viva.

Daniela Maluf, por la obra “Otoño, otra vez” producción del grupo Centralia teatro.

MEJOR VESTUARIO

Ana Rojo, por la obra “Sin ánimos de ofender” de Elenco Concertado.

Carolina Figueroa, Billy Petrone, por la obra “Romeo y Julieta” de la compañía Cortejo Escena.

Santiago Pérez, por la obra “Las Brujas de Shakespeare” de Elenco Concertado.

MEJOR DISEÑO ESCENOGRÁFICO

Griselda Montesein, Mario Martela, Pablo Martela y Daniela Maluf, por la obra “Otoño, otra vez “producción del grupo Centralia Teatro.

Kirka Marull, por la obra “El Niño Sirena” del Elenco Comedia Infanto Juvenil.

Alejandro Issidoros, por la obra “El viento en los sauces” producción de Teatro La Brújula

MEJOR OBRA DE TÍTERES/ MARIONETAS

“Philia”, de Elenco Estable de Títeres .

“La Catrina”, de Elenco Estable de Títeres.

“Vivencias de un latido delator”, del grupo La Hendija.

MEJOR OBRA PARA LA INFANCIA

“El Niño Sirena”, del Elenco Comedia Infanto Juvenil.

“Los Salvacuentos”, de la compañía Muttis Teatro.

“Universo Casa”, Co Producción La Parisina Casa de Arte y Teatro Al Vacío.

MEJOR OBRA TEATRO DANZA

“La madriguera o como escapar hacia adentro”, de la Compañía Danza Viva.

“Romeo y Julieta”, de la compañía Cortejo Escena.

“Enjoy”, producción de Natalia Bazán y Marcelo Massa.

MEJOR TEATRO MUSICAL

“El Viento en los Sauces”, producción de Teatro La Brújula.

“El Barbero de Sevilla”, producción Lírica Mediterránea.

“Conociendo a les Fabuloses”, producción de Elenco Concertado.

REVELACION ACTORAL

Federico Estay Ferraris, por la obra “Sin Ánimo de Ofender”.

Florencia Ramonda, por la obra “Sin Ánimo de Ofender”.

Gonzalo Parejas, por la obra “Antígona”.

Virginia Garrone, por la obra “Tercer Cuerpo”.

Federico Molfino, por la obra “No le pidas todo al Señor”.

MEJOR DIRECCION

Facundo García, por la obra “Sin ánimo de ofender”.

Maximiliano Gallo, por la obra “El Monte de las Maravillas”.

Gonzalo Marull, por la obra “Reconstrucción de una ausencia”.

MEJOR ACTUACIÓN

Alicia Vissani, por la obra “El Monte de las Maravillas”.

Norma Mujica, por la obra “Cuidado con el perro”.

Carlos Possentini, por la obra “Reconstrucción de una ausencia”.

Pablo Martella, por la obra “Otoño, otra vez”.

Joaquín Torres, por la obra “El viento en los sauces”.

MEJOR DRAMATURGIA

Gonzalo Marull, por la obra “Reconstrucción de una ausencia”.

Guillermo Baldo/Ricardo Ryser, por la obra “El Niño Sirena”.

Pablo Martella/Daniela Maluf, por la obra “Otoño, otra vez”.

MEJOR OBRA

“Sin ánimos de ofender”, dirección Facundo García.

“Reconstrucción de una ausencia”, dirección Gonzalo Marull y elenco concertado.

“El monte de las Maravillas”, dirección Maximiliano Gallo y elenco concertado.

Menciones Especiales

Reconocimiento a la Trayectoria: Grupo Teatral FRA NOI de Colonia Caroya.

Reconocimiento a Sala Teatral Independiente: Teatro La Panadería de Villa María

Colectivo Teatral y/o Evento - Festival Destacado: “Festival Vamos Que Venimos” - Regional Córdoba.

Mejor Obra Nacional presentada en Córdoba 2022: “Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual” Río Negro, Compañía Teatro Casero. Rio Negro.

Mejor Obra Internacional presentada en Córdoba 2022: “DOODLEPOP”, por Brush Teather - COREA DEL SUR