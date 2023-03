Bullrich esquivó La Falda pero se mostró con Juez en la Bolsa de Comercio

La precandidata presidencial de Juntos por el cambio, que no asistió a los festejos por el triunfo en Punilla, respaldó al postulante a la gobernación.

La titular del PRO y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, se mostró este martes con el candidato a gobernador por ese espacio, el senador nacional Luis Juez, al hablar en la Bolsa de Comercio, donde dijo que "los argentinos quieren verdad, por más dura y difícil que sea".

La ex ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri advirtió que "no es un ciclo electoral en el que podamos hablar con frases que nada definen de lo que vamos a hacer en el país"

Los argentinos "sienten que no quieren más que la política sea un discurso vacío, que no tenga contenido, quieren que haya verdad, por más dura y difícil que sea" y sostuvo que "no se sale sin esfuerzo".

"Argentina debe revertir este ciclo de estancamiento y decadencia económica y política que ha sumido a nuestra sociedad en el desánimo, la tristeza y la bronca. Mis prioridades son tres: la economía, la seguridad y la educación. Sin argentinos en lucha, no salimos de la decadencia", amplió.

La ex ministra del gobierno de la Alianza se mostró en el recinto junto a Juez, del Frente Cívico, recientemente anunciado como candidato a gobernador por JxC, y el radical Rodrigo De Loredo, quien declinó su candidatura.

"La resolución del frente en esta provincia ha sido ejemplar. Tanto Rodrigo como Luis pusieron las ideas y la necesidad de transformación y desarrollo por encima de las aspiraciones individuales", resaltó Bullrich sobre la decisión confirmada el lunes.

