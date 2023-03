Escena y Memoria: invitan a dos actividades en la ex imprenta del PRT

La ex imprenta del PRT, que funcionó clandestinamente en los años '70, está ubicada en Fructuoso Rivera 1035.

La ex imprenta del PRT, que funcionó clandestinamente en los años '70, está ubicada en Fructuoso Rivera 1035. Foto: Centro Vecinal Barrio Observatorio

La Casa de la Memoria Imprenta del Pueblo Roberto Matthews de barrio Observatorio lanzó una invitación a la comunidad para participar de dos actividades que se desarrollarán en la sede de Fructuoso Rivera 1035, enmarcadas en el ciclo "Escena y Memoria".

El miércoles 22 de marzo, a las 20, se presentará la obra performática “EnSayo”, dirigida y protagonizada por María Laura Buccianti, que trae al presente a Ana María Villarreal -conocida como "la Sayo"-, militante revolucionaria salteña.

"Sayo nació en Salta en 1935. Estudió pintura y escultura en la Escuela de Bellas Artes de Salta y más tarde cursó Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Tucumán. Militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores e integró las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue asesinada por el Estado de aquel entonces en la masacre de Trelew en 1972", repasa la gacetilla promocional de la actividad.

María Laura Buccianti es también salteña y visitará la Casa de la Memoria para presentar esta obra que reivindica la historia y vida de una mujer revolucionaria.

El jueves 23, en tanto, se presentará “Jujuy. Memorias y resistencias”, una actividad que constará de dos instancias. Inicialmente, el preestreno del documental "Qué hay detrás de esos cerros. Las huellas de Marina Vilte", dirigido por Héctor Rivero y guionado por Ernesto Gut; que cuenta la historia de Marina Vilte, maestra rural jujeña secuestrada y desaparecida en 1976 por la dictadura cívico-militar-eclesiástica.

"Marina en ese momento era la máxima dirigente sindical del sector docente en la provincia. Junto con su vida nos acerca el relato del contexto social, cultural y paisajístico de Jujuy", anticipa la gacetilla, que precisa que "luego tendremos el recital y los relatos de la historia contemporánea de Jujuy de la mano de Reynaldo Castro junto con el dúo Tojra (Gustavo Cruz y Carlos Rivero)", con un recorrido oral y escrito, cronológico y cultural de los hechos políticos que marcaron a la sociedad jujeña en 40 años.

Estas actividades forma parte del ciclo “Escena y Memoria: teatro, poesía y Derechos Humanos” que se desarrolla en distintos espacios de Memoria de Córdoba y es impulsado por el Archivo Provincial de la Memoria.

"Por una democracia popular, revolucionaria y socialista"

En el marco de la conmemoración de un nuevo Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, la Casa de la Memoria Imprenta del Pueblo Roberto Matthews emitió un posicionamiento titulado "Por una democracia popular, revolucionaria y socialista":

POR UNA DEMOCRACIA POPULAR, REVOLUCIONARIA Y SOCIALISTA

Este 24 de marzo seguimos luchando por un mundo sin hambre ni explotación, por un mundo socialista.

Luego de 40 años, el neoliberalismo como salida de la crisis capitalista de la década del 70 logró instalarse y profundizarse ininterrumpidamente bajo todos los gobiernos hasta hoy. Ni el radicalismo que prometió una democracia donde se coma, se cure y se eduque, ni la revolución productiva que dejó millones de desocupados/as y terminó en el robo a los asalariadxs con la devaluación de Duhalde, ni la promesa de un capitalismo más humano del Kirchnerismo con esta democracia formal-liberal que mantiene al 40% de la población bajo la línea de la pobreza, se parecieron siquiera al mundo socialista soñado por nuestrxs compañerxs.

El golpe de Estado militar cívico-eclesiástico-empresarial que este 24 recordamos es el paso final de la feroz avanzada contra las organizaciones del pueblo para favorecer al capital financiero, que pugnaba por su turno como comandante de la economía capitalista. La vuelta de Perón a la Argentina se caracterizó por la preparación del Estado para “aniquilar a la subversión” que empezó con su documento reservado de octubre 1973 donde se declara al marxismo como el “enemigo” a destruir: las desapariciones y fusilamientos a compañerxs comenzaron antes del golpe del 76. En Córdoba, particularmente, el Navarrazo ordenado por Perón destituye al Gobernador progresista Obregón Cano y al vice Atilio López y comienza a operar el grupo terrorista “Comando Libertadores de América” en 1975.

Hoy vivimos las consecuencias de ese terrorismo de Estado y la dictadura. La burguesía nacional e internacional sigue rapiñando la riqueza que producimos quienes trabajamos en este país a través de sus organismos internacionales de crédito, la transferencia de riqueza por la inflación, los topes salariales y la represión organizada contra las luchas obreras y populares.

El gobierno “popular y nacional” del FdT ajusta a trabajadores precarizadxs y sube tarifas, a la vez que otorga beneficios en dólares a la burguesía rural e industrial. El extractivismo y la primarización de la economía para pagar deuda no conocen grieta alguna entre las variantes patronales. El cuco de la derecha ya está acá con Massa aliado a la embajada yanqui. El contexto internacional de guerra interimperialista agudiza esta rapiña.

Desde la Imprenta del Pueblo Roberto Matthews, levantamos las banderas de nuestros 30.000. Sus banderas eran las del socialismo, la democracia popular y revolucionaria y el poder del pueblo. Nunca propusieron el mal menor, ni el posicionamiento dentro de las luchas interburguesas, ni el sostenimiento de este Estado burgués con rostro humano. No luchaban por cargos en el Estado, sino por cambiar todo lo que deba ser cambiado.

Como Casa de la Memoria, este 24 marchamos en la columna de los organismos de DDHH como tal. Marchamos con nuestras consignas, que creemos son las continuadoras del proyecto de nuestrxs 30.000 y las levantamos bien alto. Sostenemos que los DDHH se violan constantemente en este sistema capitalista de expropiación y expoliación y no es hasta conseguir otro sistema que los verdaderos DDHH serán respetados. Ese sistema sólo es posible con un gobierno de trabajadorxs.

Este 24 de marzo seguimos gritando:

CONTRA LA REPRESIÓN DE AYER Y HOY. DENUNCIAMOS LA CRIMINALIZACION A LXS LUCHADORXS POLULARES, EL GATILLO FÁCIL, LOS ASESINATOS EN LAS CÁRCELES Y LOS FEMICIDIOS, TRANSVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS. El Estado es responsable.

CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS. DENUNCIAMOS LA LIBERACIÓN POR GOTEO DE 8 DE CADA 10 REPRESORES CONDENADOS.

APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA. ¡Ellos saben dónde se los llevaron!

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE REPARACIÓN A FAMILIARES Y SOBREVIVIENTES DEL TERRORISMO DE ESTADO.

DENUNCIAMOS EL DESFINANCIAMIENTO POR PARTE DEL ACTUAL GOBIERNO DE LOS SITIOS Y ESPACIOS DE LA MEMORIA QUE ESTAN SIENDO SOSTENIDOS POR SUS PRECARIZADXS TRABAJADORXS.

NO AL AJUSTE DE LOS GOBIERNOS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL.

NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA. FUERA EL FMI.

NO AL EXTRACTIVISMO QUE SAQUEA Y MATA.

Esta democracia es miseria y represión, por un gobierno popular,

revolucionario y socialista:

30.000 COMPAÑERXS ¡PRESENTES! ¡HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE!