Aurelio García Elorrio denunció que fue "víctima de un robo raro"

El ex legislador por Encuentro Vecinal Córdoba Aurelio García Elorrio denunció que este lunes ingresaron personas a su domicilio del barrio Cerro de las Rosas, en un aparente caso de robo en el que, sin embargo, no habrían sustraído ninguna pertenencia.

Entrevistado por El Doce, refirió García Elorrio con desconcierto: "De todos los robos que hemos tenido en esta casa, que han sido varios, éste ha sido un robo raro. Hicieron un esfuerzo enorme para entrar a mi casa, han roto muchas cosas para ingresar y adentro se han comportado con una prolijidad y una pulcritud que mi mujer me dijo que no encontró que falte nada".

Si bien el ex legislador se resistió a hacer especulaciones o valoraciones, o de tomar esta intromisión como un acto deliberado de amenaza, dejó entrever que podría tratarse de algo más que un simple caso de inseguridad: "Empezamos a pensar si buscaban otra cosa. Estuvieron metidos en mi escritorio, donde tengo cosas con alguna delicadeza, pero ahí tampoco falta nada. Puede ser que te metan algo adentro de la casa. El mensaje es 'estamos entrando a tu casa cuando queremos'. Con la alarma no sé qué hicieron. Han venido con mazas, porque han sacado rieles de hierro, primero quisieron entrar por una ventana; tenían mucha insistencia por entrar a esta casa".

Empero, reconoció que no tiene ningún elemento cierto para afirmar ni para negar ninguna hipótesis: "En principio tengo que pensar que tenemos problemas de seguridad, pero cuando empiezo a hacer el raconto de gente que ha estado en la casa y que cosas elementales no se llevaron, empiezo a pensar en un robo por lo menos raro. He sido víctima de un robo raro. Otras veces hasta nos han maniatado, pero esta vez ha sido prolijo y llamativo".

