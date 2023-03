Sonia Torres: "La búsqueda empieza por la partida de nacimiento"

Este lunes, el gobernador Juan Schiaretti suscribió el convenio de colaboración por el que se formaliza la entrega a Abuelas de Plaza de Mayo de las actas de nacimiento inscriptas en Córdoba correspondiente al período 1976 – 1983 y la correspondiente base de datos.

El documento fue firmado por la titular de Abuelas, Sonia Torres; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Laura Echenique y el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano. Desde la puesta en marcha en 2019 del programa de “Digitalización de Actas de Nacimiento por la Identidad”, se digitalizaron 510.453 partidas.

“Es un día especial, un día de alegría en el sentido de que hemos concluido un trabajo que va a permitir acelerar que muchos puedan sumarse a la lista de 132 nietos encontrados. Y eso va a facilitar sin duda, el enorme trabajo que viene haciendo Sonia, las Abuelas de Plaza de Mayo y todas las organizaciones de derechos humanos de nuestra Córdoba”, celebró el gobernador.

El propósito de la digitalización es acelerar los procesos de búsqueda y de restitución de las identidades sustraídas de los nietos y nietas en la última dictadura cívico – militar, y se concretó a partir de un acuerdo con la Universidad Nacional de Córdoba.

“Para la UNC, es un orgullo haber participado de este programa de esta iniciativa que llevó adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Abuelas de Plaza de Mayo. Tiene que ver con una misión que tiene nuestra Universidad, que es una institución pública y debe contribuir y apuntalar las políticas y las acciones públicas y en este caso ligadas a la búsqueda de las identidades sustraídas”, destacó el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto.

En virtud del convenio, Abuelas podrá contar con las imágenes escaneadas de las actas de nacimiento y toda la información disponible en la base de datos que contiene las actas de nacimiento digitalizadas, de la totalidad de las personas nacidas en Córdoba entre 1975 y 1983.

A su turno, la titular de la delegación Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, señaló: “Nunca imaginamos que íbamos a poder tener en un disco todas estas actas. Antes íbamos todos los días a pedir un acta de los chicos que venían a buscar su identidad. Gracias gobernador, porque él nos hizo visibilizar y respetar”.

Y añadió: “Cómo no vamos a encontrar los más de 200 nietos que nos faltan, si tenemos 500 mil partidas de nacimiento donde podemos investigar. La búsqueda empieza por la partida de nacimiento, así que no hay motivo para que este año no vengan jóvenes en búsqueda de su identidad. Ahora se va a acelerar el proceso”.

El programa también dispone que en un plazo de 48 horas se realice la entrega a la entidad de reproducciones autenticadas de las actas, incluyendo todos los datos cargados en el Formulario 1 y 2 “Acta histórica” del módulo del Registro Civil Digital del sistema Ciudadano Digital.

Por su parte, Echenique expresó las emociones que genera la entrega: “Hoy es para nosotros un día de alegría y fiesta. Iniciando la Semana de la Memoria hacemos entrega del cierre de actividades desarrolladas a partir del año 2019, en el proceso de digitalización de las actas de nacimiento ocurridas en la provincia de Córdoba entre 1976 y 1983”.

En los considerandos del acuerdo se subraya que el programa, por el que se dispuso la digitalización de las actas, “contribuye a simplificar y agilizar los procesos de localización e identificación de aquellas personas que, siendo niñas y niños, fueron apropiados a manos de la última dictadura cívico militar”. Y agrega que eso “puede constituir como una reparación del daño y culminación de los efectos disvaliosos de tales delitos de lesa humanidad”.

También remarca que “las relaciones familiares y los aspectos biológicos de la historia de una persona, constituyen parte fundamental de su identidad, por lo que, toda acción u omisión del Estado que tenga efectos sobre tales componentes, puede constituir una violación del derecho a la identidad”.

En Córdoba rige desde 2006 la Ley de la Memoria por la que se creó la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria, que desarrolla herramientas de colaboración del Estado para esclarecer delitos de lesa humanidad.

Hacia el final, el gobernador subrayó el contexto en el que se concreta la entrega, “se realiza en el inicio de la Semana de la Memoria, justo el año que se cumplen 40 desde la recuperación de la democracia. En esta semana, nuevamente, todos los cordobeses sin distinción de manera de pensar, sin distinción de cómo se sientan, reafirmemos el Nunca Más”.

El gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador, Manuel Calvo; la senadora nacional, Alejandra Vigo; el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Luis Rubio; el ministro de trabajo, Omar Sereno; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; y el secretario de derechos humanos, Calixto Angulo.

