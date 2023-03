“Sufrimos un modelo nacional que no trata con igualdad a las provincias”

En el marco de la realización este jueves de "Turismo en Acción 2" en el Centro de Convenciones Córdoba Brigadier Juan Bautista Bustos, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, dialogó con la prensa respecto a la importancia de este evento que incluyó cuatro acciones pensadas para potenciar la actividad turística cordobesa ante la inminencia de la Semana Santa.

Cabe recordar que el encuentro se formalizó a través del 1° Congreso Latinoamericana de Inteligencia Turística, el VI Foro Nacional de Turismo Rural y Naturaleza de CAME y la 2a. Feria de Destinos Turísticos de la provincia.

Las actividades fueron organizadas por la Agencia Córdoba Turismo y la Cámara de Turismo de la provincia. Bajo la premisa “planifica tu Semana Santa y tus próximas vacaciones”, más de 100 destinos de toda la provincia dieron a conocer su oferta promocional.

En ese marco, Esteban Avilés señaló que después de la experiencia del año pasado, se volvió a apostar a una forma de trabajo que es innovadora. “Hemos evolucionado en la mirada de responsabilidad de cómo trabajar en esta jornada. Tengo que destacar el trabajo de la Cámara de Turismo con José González y los presidentes de otras instituciones que participaron de esta jornada, porque se pudieron realizar cuatro actividades que tenía su objeto en común y que se transitaron en sinergia par que sea nen el mismo día, porque se involucra lo académico, lo comercial, y lo promocional; justamente los tres ejes que siempre trabajamos en el turismo cordobés”, enfatizó.

“En la jornada profundizamos herramientas para que se pueda comercializar el producto Córdoba, con una ronda de negocios donde asistieron más de 60 compradores y más de 50 vendedores que representaron toda la oferta turística cordobesa, en los diferentes rincones de nuestra geografía provincial”, aseveró también.

En la misma línea, Avilés destacó el trabajo de Calamuchita, Traslasierrra, y Punilla, pero también el crecimiento y consolidación lograda con las Sierras Chicas, Paravachasca, Ansenuza y el Norte Cordobés. Además, comentó cómo las urbes como Córdoba Capital, Río Cuarto o Alta Gracia trabajaron su propuesta turística con evento de calidad, gastronomía de jerarquía y hotelería que apunta al segmento ABC.

“Todo esto hace de Córdoba una provincia única, que ofrece todo un producto muy amplio en el contexto nacional. En esto hay que destacar que en este evento asistieron representantes de todas las provincias y también se sumaron tanto compradores como vendedores de Paraguay, Uruguay y Chile”, precisó el titular de la Agencia Córdoba Turismo.

Modelo cordobés

Por otro lado, Avilés ponderó el modelo de gestión que lleva adelante el gobernador Juan Schiaretti. “Hay que destacar su impronta, la inversión permanente en agua, cloacas, gas y conectividad que tiene Córdoba. Nuestra provincia le da la posibilidad de planificar y desarrollarse al sector turístico mediante el trabajo colectivo”, dijo.

“Creo que el modelo Córdoba es un ejemplo a nivel nacional. Hoy estamos sufriendo un modelo nacional sesgado y unitario, que no trata con igualdad a las provincias, no hay equidad y no solamente no ha colaborado, sino que ha impedido el crecimiento desde las autonomías económicas de las provincias. Por eso digo que el modelo Córdoba se consolidó y va más allá de una coyuntura electoral como la de este año”, indicó.

“Desde la Agencia Córdoba Turismo tenemos una relación muy marcada con todos los intendentes y presidentes comunales de la provincia, con el sector privado y el académico con nuestras universidades públicas y privadas, que son la columna vertebral del desarrollo cordobés. Estamos mirando con responsabilidad el futuro del turismo cordobés y en este sentido, seguimos sumando destinos turísticos del interior provincial, potenciando un producto que es uno de los más importantes en los últimos 20 años , y que se está visibilizando a nivel nacional e internacional”, cerró Avilés.