Rodolfo Eiben propone medidas de alivio para arrendatarios de campos

Bajo el título "Basta de persecución al campo. Ayuda urgente para los productores que arrienden tierras", el candidato a gobernador por el Partido Demócrata, Rodolfo Eiben, propuso la intervención del Estado para enfrentar el impacto en la producción que genera la crisis climática.

En este sentido, para "ayudar a repartir las pérdidas entre el propietario y el que arrienda las tierras", propone Eiben una Ley de Arrendamiento que, entre otros beneficios, a productores y contratistas de servicios que tengan certificado de emergencia o desastre agropecuario se les pueda ofrecer créditos, por medio del Banco de Córdoba, con tasas subsidiadas con un año de gracia para que puedan volver a sembrar.

También propone la "quita en el precio del arrendamiento entre un 30% y un 50% del precio del alquiler para los declarados en 'emergencia' y entre un 50% y un 80% del precio del alquiler para los declarados en 'desastre'", prorrateado en el tiempo que queda del contrato de alquiler.

Sobre las personas que arriendan campos, dijo Eiben que "no reciben ningún tipo de ayuda ni beneficio ya que el campo en el que trabajan está a nombre de otra persona por lo que no tienen ningún cedulón para presentar intentando recibir algún beneficio. Estas personas, aparte de pagar alquiler, deben invertir en agroquímicos, maquinarias, personas y todo lo pertinente para trabajar las tierras. Con la crisis climática que estamos viviendo están perdiendo cosechas y no pueden recibir ayuda del Estado y deben pagar sus alquileres en tiempo y regla".

En términos políticos, Eiben manifestó que "no es noticia que estamos viviendo una catástrofe climática sin precedentes" que "afecta directamente a la producción agropecuaria argentina con sequías que no se veían hace más de 60 años e incendios incontrolables haciendo que se pierdan cosechas enteras".

El candidato político del Partido Demócrata analiza que “la Argentina está en manos de corruptos que hipotecan el futuro" y que hay que "que dolarizar la economía de una vez por todas", ya que, en su percepción, "quién va a venir a poner un dólar en el país si luego no puede sacar ni girar utilidades”.

Según Eiben, el gobierno nacional realiza una "persecución al sector que produce el ingreso de divisas", por lo que propone reducir a cero las retenciones a las exportaciones y liberar la importación de insumos para la industria.