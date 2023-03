Reelección de Fernández: Andrés Larroque aseguró que "no hay condiciones"

El referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, afirmó este sábado que "no hay condiciones" para la reelección de Alberto Fernández en las elecciones de este año, ya que "la variante moderada está agotada".

"No hay condiciones, este es un dato objetivo", subrayó Larroque en declaraciones radiales, luego de ser consultado por los dichos del jefe de Estado respecto de que su aspiración "no es ser reelecto" sino que triunfe el Frente de Todos en los comicios.

En esa línea, el dirigente kirchnerista recordó: "La decisión que tomó Cristina (Kirchner) en ese momento (para las elecciones 2019) tenía que ver con encontrar una figura que pudiera reestablecer puentes con sectores del peronismo con los cuales estaba distanciada".

"Hoy esos puentes están absolutamente reestablecidos y la variante moderada está agotada. No sólo en mi visión, del kirchnerismo o de La Cámpora, sino en la de gobernadores, intendentes, en los dirigentes del movimiento obrero", enfatizó.

Para Larroque, es necesario "tener una mirada autocrítica respecto de cuestiones que no se pudieron resolver" y destacó: "Tenemos que ser claros y sinceros con nuestro electorado".

"El Frente de Todos, con la esperanza que había generado, no llegó para ser un gobierno posibilista o conformista. Llegamos a la Casa Rosada batiendo la bandera de la transformación. Me parece que no nos sirve a nosotros entrar en una dinámica de conformismo", apuntó el referente de La Cámpora.

"Si nosotros entramos en una dinámica de autoengaño solamente vamos a seguir un camino que va hacia una derrota pero, más allá de la cuestión electoral, no vamos a terminar de resolver los problemas de fondo que tiene nuestra gente", sentenció.

Fuente: NA

