“Estar competitivos”, la apuesta del FdT en el inicio del año electoral

Desde hace ya tiempo, diferentes sondeos de opinión y estudios grupales, focus groups le llaman los expertos en la materia, dan cuenta de que el grueso de la sociedad deposita las razones de sus expectativas en baja respecto a la clase política argentina. Incluso sin diferenciar color político, las disputas internas que exhiben ambos extremos de la grieta suman desesperanza a la compleja situación económica marcada por una inflación que marcha a rienda suelta y obtura algunos de los números macro que el Gobierno podría exhibir, pero que no tiene cómo.

Alberto Fernández intentó mostrar algo el pasado miércoles, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, sin embargo, otro gesto suyo fue el que ofuscó al grueso de la oposición, que si bien arremetió contra los datos generales del Presidente en las cadenas de entrevistas que ofrecieron luego, mayormente en medios afines, explotó en el recinto cuando el mensaje del mandatario puso las palabras en los lugares que molestan: la Justicia, los grupos de medios y, por añadidura y caso testigo, en la concentración de poder que exhibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

“Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cual es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina”, arrancó diciendo Fernández en el tramo más incendiario de su discurso. “Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, continuó.

“Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República”, acusó con el grueso de la bancada opositora a los gritos en medio del recinto.

Poder Judicial, oposición y medios de comunicación, juntos y coordinados

En la arremetida, Fernández aseguró: “Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley. Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”, el alineamiento total con la vicepresidenta llegó en momentos donde una buena parte del interbloque de Juntos por el Cambio había abandonado el recinto.

Más allá del momento puntual en que las diferencias estallaron, que sirvió para la sobreactuación de una parte del kirchnerismo que observa la razón de todos los males en la triada conformada por operadores judiciales, medios de comunicación y políticos opositores, lo que más irritó (y descolocó ¿por qué no decirlo?) a los rivales políticos del Frente de Todos es lo que ese mensaje representó para la interna del oficialismo. Es decir, una vuelta a la unidad, al menos discursiva, justo en el comienzo del año electoral. “Están competitivos”, dijo el senador Alfredo Cornejo a la salida del recinto. Y eso, para un Juntos por el Cambio que se despelecha en la indefinición de candidaturas en cada uno de los distritos en los que hasta el año pasado se veía como claro triunfador, es un problema.

Hacia la unidad

A esta altura de la historia, nadie osaría en advertir que el parche del miércoles terminará con las filtraciones en el armado del frente gobernante, pero sí al menos es necesario señalar que hubo un regreso aquellos días del 2020 cuando la posibilidad de barrer las diferencias debajo de la alfombra se veía como algo probable. Quizás, la ausencia del posterior discurso de Axel Kicillof, el gobernador más afín a Cristina Fernández de Kirchner entre los que abrían sesiones el miércoles, cuyo mensaje fue postergado debido al inédito e insólito corte de luz que apagó la energía en casi todo el centro del país, imposibilitó la chance de profundizar más en la búsqueda de viejas diferencias y novedosas coincidencias.

“Están competitivos y Juntos por el Cambio tiene que hacer las cosas muy bien pero la imagen que a veces damos no es la corresponde para garantizar la alternancia. Estamos en condiciones de ganar, pero no es una elección que esté ganada ni que el Frente de Todos ya tenga perdida”. Así se completó la frase de Cornejo que advierte sobre los días por venir del otro lado de la grieta. La oposición sabe que crece cuando el gobierno tambalea, el problema es que, pandemia mediante, el Frente de Todos casi no le ha brindado a Juntos por el Cambio la posibilidad de experimentar el debate delante de un oficialismo fortalecido. Y allí, se abre un nuevo desafío.

Cambiemos, en su encrucijada

Apenas unas horas antes del discurso del Presidente, Horacio Rodríguez Larreta tuvo su “último primer día” (él dijo “UPD”) como jefe de Gobierno y brindó un discurso casi como un Jefe de Estado que está asumiendo la primera magistratura. Patricia Bullrich, que no se dio por aludida de las palabras de su oponente interno casi del mismo modo que parece esforzarse por no otorgarle entidad al lanzamiento público del alcalde porteño, habla de un gobierno terminado. Lo mismo hace el radical Gerardo Morales. Cada uno a su manera dan el partido por terminado aunque saben que el árbitro ni siquiera está mirando el reloj. Y eso representa otro riesgo para el cambiemismo que ve cómo su voto seguro se licúa en los nuevos adherentes que suma Javier Milei, que también dice que la elección está definida, y profundiza una divisoria de aguas que, con el hartazgo generalizado como síntoma, también hace crecer la simpatía para discursos como el del cordobés Juan Schiaretti o el radical que nadie sabe dónde puede terminar jugando, Facundo Manes.

Mientras Fernández hablaba, el afuera del Congreso mostraba la plaza más vacía de la historia de los presidentes peronistas. Apenas algunas pocas agrupaciones se movilizaron para expresar el apoyo que, en el justicialismo, no se suele discutir demasiado cuando el oponente es claro y concreto. Hoy, es sabido, está diluido pero eso no parece pesar demasiado sobre las chances de las partes que integran el gobierno, que todavía pueden salir a pedir por la continuidad de un proyecto político que, aún en medio de su crisis más severa, encuentra resquicios para ilusionarse. Todos saben, Fernández incluido, que eso se terminará el día que la unidad termine de enterrarse. En la oposición, muchos esperaban una buena palada de tierra durante el discurso del miércoles. Sin embargo, eso no sucedió.

