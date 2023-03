Conforman Mesa de Trabajo contra la Proscripción de Cristina Fernández

Este viernes se lanzó la Mesa de Trabajo contra la Proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Pabellón Residencial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Se trata de una propuesta de la Casa Patria Córdoba, filial cordobesa del Instituto Patria, que preside la diputada nacional Gabriela Estévez.

“Lo que está en juego es mucho más que la suerte de una dirigente. Lo que hoy está en peligro es la Democracia. No puede haber democracia plena si la principal dirigente política se encuentra proscrita, si la mayoría de la sociedad argentina no tiene posibilidad de elegir a quien representa sus sueños, anhelos y esperanzas. No puede haber democracia plena si la mafia judicial decide las políticas públicas del Poder Ejecutivo, decide los representantes del Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura y decide quienes serán los candidatos”, expresó Estévez.

“Tenemos la responsabilidad de construir una coalición política y social lo más amplia posible en defensa de la Democracia. El pueblo tiene derecho a elegir en libertad a quienes mejor lo representen. De ahí la convocatoria a esta mesa de trabajo, como una plataforma plural, que reúna a los principales referentes políticos, sindicales, sociales, religiosos, culturales, académicos y científicos de nuestra Provincia comprometidos con el Estado de Derecho”, explicó la diputada kirchnerista.

En su primer encuentro, la flamante plataforma resolvió la publicación del documento titulado y la realización de una actividad conjunta para el jueves 9 de marzo, día en que se conocerán los fundamentos de la sentencia judicial contra la vicepresidenta.

Entre los participantes del encuentro de este viernes, se destacaron: Martín Fresneda, ex secretario de DD.HH. y vicepresidente de la Casa Patria Córdoba; el Intendente de Las Acequias, Gastón Tomatis, la coordinadora general del Renaper Córdoba, Melina León; el Coordinador regional de la Dirección de Acceso a la Justicia, Sergio Job; la concejala de Río Cuarto Mariela Gatica; la subsecretaria de la Mujer de Río Cuarto, Mariela Tortú; la ex senadora nacional Haidé Giri; el titular del Frente Grande, Horacio Viqueira; la presidenta del Partido del Trabajo y el Pueblo, Glenda Henze y el titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Pablo Tissera.

Tabién formaron parte de la reunión el secretario general de UEPC, Juan Monserrat; el secretario General de la UOLRA, Leandro Vallejos; la secretaria General del Cispren, María Ana Mandakovi; el secretario General de APA, Luis Ortega, y la secretaria Adjunta de la CTA-T, Olga Sayago.

