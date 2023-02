Alan Franco, el ensamble en el mediocampo de un Talleres protagonista

Silencioso, colaborativo, compañero, juega a un toque y de repente, luce como vital. Singular historia tiene el ecuatoriano Alan Franco en Talleres, el volante que debutó con gol en la Copa Libertadores para salvar al equipo de una derrota inminente ante Colón y que ahora es pieza clave, no sin antes jugar nada menos que una Copa del Mundo con su Selección.

De doble cinco, a veces por la franja, Franco está al servicio del conjunto de Javier Gandolfi. Y no le esquiva al bulto en cada pregunta, en un Talleres que se recupera de las heridas de la Copa Argentina pasada y que busca repetir, esta vez con gloria.

“El equipo está en un buen momento, vamos por el camino indicado, ensamblando todas las piezas. Tenemos una nueva idea, nos vamos sintiendo cómodos, y queremos dejar todo por esta camiseta”, empezó contando el volante, quien tiene en claro el objetivo para este 2023: “Vamos a luchar para meternos en alguna copa internacional. Y a volver a intentarlo. No tengo dudas que con esta actitud vamos a lograr algo importante para Talleres, con la alegría de su gente”.

- En lo personal, se te nota más suelto, más cómodo…

- Sí, me fui adaptando, acorde a las necesidades. Fue un año duro el que pasamos, ahora la cosa cambia cuando empezar a sumar victorias. Logramos un cambio de mentalidad. Yo me siento más cómodo, con más libertades. No todas las tardes son buenas, hay circunstancias que van aparejadas a eso, pero somos conscientes de que en casa no podemos dejar pasar puntos. Empezamos perdiendo y de repente ahora estamos otra vez peleando arriba. Yo siempre estoy a disposición de sumar donde sea conveniente.

- ¿A qué se debe ese cambio?

- Fue general, a nadie le gusta perder. Con los compañeros nos mentalizamos a sumar siempre, ir para adelante y cambiar el chip. Nos estamos haciendo fuertes. Hicimos nuestra autocrítica, confiamos en nosotros, sabemos lo que tenemos y por eso es que empezamos a sacar provecho de nuestros momentos.

- Se nota un Talleres vertical, que por momentos espera al rival y de contra, es letal…

- Son estilos, te repito que cada partido se presenta de manera diferente. Necesitamos más precisión en los metros finales, hubo partidos como ante Boca y Central Córdoba que lo pudimos cerrar mucho antes. Es un aspecto a corregir.

- ¿Cuál es tu función?

- Acompañar a Rodrigo Villagra desde lo posicional, y habilitar el pase corto en ataque, sea con Sosa, Valoyes, Garro o Pizzini. Moverme para adelante sin pelota. Y en el retroceso, estar atento en los relevos, correr para atrás y acompañar en la contención. En esta función tengo que estar siempre alerta.

Compañero solidario

- ¿Qué le dijiste a Ramón Sosa luego de haber fallado ese gol con arco vacío ante Boca?

- (Risas) El árbitro ya había pitado falta. En realidad me le acerqué para darle fuerzas, porque esas situaciones pueden generar malos pensamientos. Y si se seguía castigando, iba a meterse en un rollo, solito. Y eso le va a jugar en contra. Trataba de que no caiga en eso, en el grupo siempre nos hablamos.

- ¿Ya vas entendiendo la idiosincrasia de Talleres?

- Con su gente, sus presiones, sus ambiciones y sus pasiones. Sí. Te digo que ya desde Ecuador venía espiando todo de este club, porque me gusta mirar dónde juegan mis compañeros de Selección. Y como aquí jugaba Piero Hincapié, me ponía seguido a ver a Talleres. Me llamaba la atención la cantidad de gente que convocaba. Es un club grande. No solo es grande River y Boca. Y cuando me salió la posibilidad de venir, ni lo dudé. Tengo amigos que juegan en Estados Unidos, Brasil, pero cuando es Argentina, siempre pongo más atención.

En Qatar, con sueño incompleto

Alan Franco jugó los dos partidos de Ecuador en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ingresando en el complemento ante Qatar y siendo titular ante Senegal. La mala fortuna no le permitió al equipo pasar de ronda, pero dejaron una buena impresión igual, de cara al futuro.

“Nos quedó la sensación de que pudimos dar mucho más con Ecuador en el Mundial. Fue una experiencia maravillosa. Dejamos todo. Nos faltó más confianza y seguridad en el partido clave contra Senegal. Hicimos un gran papel y dejamos una gran imagen más allá del sabor amargo”, contó Alan.

- Y encima fuiste titular ante Senegal…

- Eso no se paga con nada. Siempre le voy a estar agradecido al “profe” Alfaro por confiar en mí, por ayudarme a ser más completo y por darme el honor de defender en cancha los colores de Ecuador. Nos queda una gran base para el futuro, este equipo es joven, nos vamos preparando para seguir siendo competitivos y clasificar para la Copa del 2026.

Adaptación a las comidas

Alan Franco no tuvo demasiadas opciones: en cada reunión social, el asado y la carne son los fundamentales e imprescindibles. Más allá de que extraña la gastronomía ecuatoriana, disfruta de la ingesta de cárnicos, como todos los argentinos. “La verdad es que la carne es muy sabrosa en Argentina, algo tiene de especial. Además, para ustedes la parrilla es todo un ritual y todo se combina con carne. Me encanta, la verdad”, contestó.

- ¿Y de tu país, qué platos extrañás?

- Me gusta probar de todo, se consume mucho pescado, allá es bien fresco, así que podría ser eso. Y desayunar con un encebollado, un plato estilo sopa con pescado y otros ingredientes, como la cebolla morada y muchas especias que le dan un sabor especial. Es comida costera. Igual me encantan los desayunos en Argentina, también. En ese sentido, me estoy adaptando muy bien, todo es rico y sabroso.

