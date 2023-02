Gripe Aviar en Córdoba: el Senasa confirmó un nuevo caso en Alejo Ledesma

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un nuevo caso de influenza aviar (IA) H5 en la provincia de Córdoba. En este caso, en pavos de traspatio hallados muertos en la localidad de Alejo Ledesma, en el departamento Marcos Juárez.

La detección fue confirmada este sábado a partir de análisis efectuados por el Laboratorio Nacional del Senasa, en muestras tomadas a pavos muertos en esa localidad del sudeste provincial.

El Senasa – junto a representantes de las diferentes áreas que integran la Mesa Interdisciplinaria conformada por la Provincia – se encuentra trabajando en la zona donde se realizó el hallazgo fortaleciendo los controles y las medidas para prevenir la propagación de la enfermedad.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba señaló que asistirá a aquellas personas que sufran daños económicos a consecuencia de esta enfermedad.

Este caso se suma al registrado el viernes pasado en dos patos silvestres hallados muertos, ambos con resultado positivo de influenza aviar, en la laguna Las Mojarras del departamento General San Martín.

En este sentido, el organismo nacional – que declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional – recuerda que la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) es una enfermedad de alto impacto en la producción avícola que afecta tanto a las aves de corral (gallinas, gallos, pollos, patos, pavos y gansos) como a las aves silvestres y domésticas, y en ocasiones puede afectar a las personas. Actualmente, no existe evidencia de transmisión por consumo de carne de ave o huevos.

La transmisión a las personas se produce por contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas o entran contacto con la mucosa bucal, nasal u ocular.

Cabe destacar que las aves que frecuentan las áreas urbanas, como las palomas, presentan un riesgo bajo de infección con este virus.

Prevención

Las principales medidas de prevención que debe adoptar la población en general son:

No ingresar aves ni productos avícolas al país sin autorización del Senasa.

Evitar el contacto con aves tanto silvestres como domésticas o comerciales.

No visitar granjas de aves en Argentina por al menos 72 horas, si estuvo en contacto con aves en otros países.

No tocar aves muertas o que parezcan enfermas.

No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, sangre o heces de aves silvestres o de corral.

Recomendaciones para el sector productivo

Senasa y el Ministerio de Agricultura provincial instan al sector productivo a:

Mantener las granjas avícolas en buenas condiciones y reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad.

Evitar el ingreso de aves de origen desconocido.

Impedir el contacto de las aves domésticas con las aves silvestres.

Utilizar vestimenta exclusiva para trabajar con las aves.

Compostar correctamente a la mortandad diaria de aves.

Notificar inmediatamente a Senasa toda detección de signos clínicos compatibles con la influenza aviar (plumaje erizado, decaimiento, falta de apetito, diarrea; respiración dificultosa, estornudos, tos y secreción nasal; hinchazón de cabeza, crestas y barbilla; hemorragias en patas y piel, incoordinación; disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento) y alta mortandad en aves domésticas o silvestres.

No manipular las aves cuando se detectan estos cuadros clínicos.

Qué hacer ante la sospecha de enfermedad

En caso de observarse la presencia o sospecha de signos clínicos compatibles con IAAP en aves o el hallazgo de aves domésticas y/o silvestres muertas, cualquier persona puede notificar al Senasa, a través de los siguientes canales: en la oficina local del Senasa; a través de la app “Notificaciones Senasa” disponible en Play Store; enviando un correo a [email protected] y vía web en el apartado “Avisa al Senasa” o al teléfono 11-5700-5704.

Policía Ambiental también recepta denuncias de manera anónima a través del teléfono 0800-777-0220/ 0351-4420924, WhatsApp 351-3108709, email [email protected], a través de Ciudadano Digital o vía web.

Información de Senasa: Refuerzo de acciones de control y vigilancia sanitaria ante casos de influenza aviar detectados

