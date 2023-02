Rossi anticipó que trabajará para que el FdT tenga "potencialidad electoral"

El flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró en una entrevista radial que "es un orgullo" haber sido designado por el presidente Alberto Fernández en ese cargo, en reemplazo de Juan Manzur, y sostuvo que trabajará para "generar las condiciones" para que el Frente de Todos (FdT) "llegue con buena potencialidad electoral" de cara a los próximos comicios.

Además, consideró que la mesa nacional del FdT convocada para la tarde de este jueves en la sede nacional del Partido Justicialista del barrio porteño de Balvanera "es un primer paso auspicioso" en ese sentido.

"Estoy agradecido por la decisión de Alberto Fernández y por esta muestra de confianza depositada en mí para ser Jefe de Gabinete en este ultimo tramo de la gestión. Me genera mucho compromiso y es un orgullo poder en este lugar", afirmó Rossi en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

En ese sentido, sostuvo que se trata de una "gestión corta", pero valoró contar con "muchos años de militancia, de gestión, de conocimiento del Estado y de todo lo que significa el FdT".

"Toda esa experiencia vengo a aportarla para que salgan las cosas de la mejor manera y tratando de generar las condiciones para que nuestro espacio político llegue con buena potencialidad electoral a las próximas elecciones", aseguró.

Para Rossi, la mesa política convocada por el Presidente "es un primer paso más que auspicioso" y constituye un "hecho positivo" para la coalición.

"Lo vivo con expectativas. Hay que entender que en esta reunión no se van a resolver todas las cosas que cada uno de los participantes cree que hay que resolver, pero es un primer paso auspicioso que claramente celebro", agregó.

Respecto a las próximas elecciones, Rossi sostuvo que no quiere "un país gobernado por un (Donald) Trump o un (Jair) Bolsonaro".

"Vimos el desastre que hicieron en Estados Unidos y Brasil. El poco respeto por las instituciones y la democracia. Nosotros somos un espacio político que le garantiza a todos los argentinos poder vivir en libertad y en paz respetando los derechos humanos", aseguró.

En otra entrevista, Rossi recordó que "la historia política demuestra que cuando los argentinos tuvieron mejor poder adquisitivo, se distribuyó mejor y hubo mayor crecimiento e inversión fue con los gobiernos nacionales y populares y no con los liberales".

"La próxima elección del 2023 no va a ser clásica entre oficialismo y oposición, sino entre dos oficialismos. Entre nosotros, que gobernamos hoy y Juntos por el Cambio (JxC) que gobernó hasta hace tres años. No salieron de un repollo y los argentinos entendieron que no resolvieron los problemas", afirmó.

Fuente: Télam

