Llaryora dijo que si llega a gobernador Myrian Prunotto integrará su gobierno

Martín Llaryora aseguró este viernes que Myrian Prunotto, la intendenta radical de Estación Juárez Celman, formará parte de su gobierno de ganar la elección para gobernador.

El intendente capitalino visitó en la noche del viernes la "Fiesta Criolla", acompañado por Paulo Casinerio, ministro de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación.

Este es un año electoral y, aunque todavía no se definió la fecha de los comicios, las distintas fuerzas ya se perfilan para lo que será una campaña particular: el gobernador Juan Schiaretti no puede ser reelecto y el oficialismo de Hacemos por Córdoba, desde noviembre, ungió como su candidato al intendente de Córdoba, Martín Llaryora.

En ese marco, el anuncio hecho cuando habló en el encuentro de Estación Juárez Celman y frente a la propia intendenta Prunotto, incorpora un nuevo ingrediente a esta campaña formalmente no iniciada. Restará conocer la reacción en el espacio opositor Juntos por el Cambio, que no termina de definir cómo conformará su lista para la crucial elección provincial.

Ante la indefinición de la principal fuerza opositora, Llaryora va. Y es que a la supuesta ventaja que le otorga integrar el oficialismo y la posibilidad de fijar la fecha de la elección, debe sumarse el hecho de ya ser el candidato, lo que le permite ganar tiempo recorriendo la provincia con ese traje y, desde ya, avanzar en alianzas con extrapartidarios, a la luz de las dificultades que evidencian sus adversarios.

¿Era un secreto a voces?

La dirigente radical fue elegida por sus pares como primera presidenta del Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana. “Contás con todo nuestro apoyo”, le dijo en el acto que se llevó a cabo en La Calera, en diciembre pasado, el intendente de Córdoba y candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora.

Ése fue el primer indicio de un acercamiento al llaryorismo de Myrian Prunotto, cuando desde el entorno del intendente capitalino se dejó entrever que se estaba en la búsqueda de extender sus bases, ensayando una suerte de “transversalidad” a la cordobesa.

En el acto donde fue elegida al frente del Ente, participaron nueve municipios y comunas del Gran Córdoba. Estuvieron representados Córdoba capital, Villa Allende, Malagueño, La Calera, Los Cedros, Mi Granja, Colonia Tirolesa, Estación Juárez Celman y Malvinas Argentinas.

Después, ya en enero y durante la visita del precandidato del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, a esta provincia, Myrian Prunotto fue nuevamente noticia cuando denunció el desplante que sufrió de parte del alcalde porteño.

“Larreta priorizó el enojo de algún machirulo que no se banca que una mujer tenga vuelo propio”, dijo en la oportunidad, agitando aún más las aguas radicales.

Y agregó, en declaraciones al medio Perfil Córdoba: “Tengo la esperanza de que un dirigente de la talla de Rodríguez Larreta, que quiere ser presidente, tenga la humildad de pedir disculpas a los vecinos de mi ciudad por haberlos dejado esperando por acatar imposiciones que no hacen bien a nadie, prefiriendo excusarse con que tenía que llegar a un asado con el gran Chaqueño Palavecino”.

Prunotto le bajó el tono a sus reuniones con el gobernador Schiaretti y el intendente Llaryora: “Mi participación en actos con el gobernador fueron institucionales. El encuentro con Martín Llaryora fue por el Ente Intermunicipal de gestión metropolitana”. Aunque la señal de alerta en Juntos por el Cambio ya estaba más que encendida.

Otro dato: a fines de enero el gobernador Schiaretti habilitó la obra de ampliación del distribuidor ubicado en la intersección de avenidas Circunvalación y Rancagua, camino a Colonia Tirolesa, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, y lo acompañaron Martín Llaryora y Myrian Prunotto.

Pocos días antes, en un acto en Cruz del Eje, para homenajear a Arturo Illia, el legislador Dante Rossi fustigó a los intendentes de la UCR que se reúnen con el candidato a gobernador del PJ cordobés. “Le hacen el juego al peronismo”, dijo, en clara alusión a Prunotto, aunque también debe entenderse que el dardo fue a otros intendentes, como Carlos Briner (Bell Ville) y Gustavo Benedetti (Arroyito).

Rossi, en un punto reconoció en su discurso el inconformismo que se percibe en las bases del radicalismo, en particular respecto a que no sea un partidario el que encabece la lista. “A algunos no les gusta Luis Juez, pero no mueven ni un dedo para que el candidato a gobernador sea Rodrigo de Loredo, entonces le hacen el juego al peronismo”, dijo.

La crisis en el partido centenario, que arrastra a todo Juntos por el Cambio en Córdoba, no parece tener fin. Pocos días atrás la ex intendenta de Quilino y actual diputada nacional, Soledad Carrizo, anunció que abandonaba el núcleo interno Confluencia, orientado por el ex intendente capitalino Ramón Mestre. “Llegó el momento de avanzar por otro camino”, deslizó, aunque aclaró que de ninguna manera abandonará la Unión Cívica Radical.