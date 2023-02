La UTA se declaró en estado de alerta y podría haber un paro de transporte

La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) denuncia que las empresas de transporte de colectivos no han pagado la suma de 20 mil pesos por chofer.

Podría no haber servicio de colectivos en todo el interior del país. Foto: Prensa Municipalidad de Córdoba.

Este jueves la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) se declaró en estado de alerta y movilización.

El gremio sostiene que las empresas de transporte de colectivos no han pagado la suma de 20 mil pesos por chofer.

La UTA aseguró que esa suma de dinero aún no ha sido liberada y amenazó con convocar a un paro nacional si no llegan los fondos. De esta manera, podría no haber servicio de colectivos en todo el interior del país.

El secretario general de UTA, Roberto Fernández, aseguró a Cadena 3 que los adelantos de los 20 mil pesos acordados en la paritaria de 2022 no han sido liberados. Por ese motivo es que habría paro de transporte en los próximos días.

"El Gobierno nacional tendrá que intervenir para solucionar el problema. Somos el sostén de nuestra familia y no permitiremos ser juguetes de las partes negociadoras", concluyó Fernández.