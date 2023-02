Fernández a la oposicipon: "No se olviden de la deuda que tomaron". Foto: Telam

El presidente Alberto Fernández pidió este martes a la población que no se olvide "de la pobreza en la que sumergieron a millones de argentinos" durante la gestión del ex mandatario Mauricio Macri y aseguró que su Gobierno "no ha dejado en la soledad y la intemperie a ningún argentino".

"No se olviden de la pobreza en la que sumergieron a millones de argentinos, ni de los 25 mil millones de dólares con los que nos endeudaron", expresó Fernández, y ejemplificó que en el Gobierno de Macri "las vacunas contra el sarampión se vencían en la Aduana" y "no existían los ministerios de Salud, de Trabajo y de Ciencia y Tecnología".

"Esa es la Argentina que nos dejaron. No se olviden de la deuda que tomaron, de los negociados que hicieron con sus familias y sus cómplices", señaló el mandatario al referirse al período de gobierno de Macri, "y a la pobreza en la que sumergieron a millones de argentinos".

Fernández refirió asimismo a las "23 mil pymes que se cerraron, los 25 mil millones que fugaron" y la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída "en 24 horas" por "54 mil millones de dólares" durante la gestión anterior.

"Con el dinero que nos robaron esta planta trasformadora se podría haber construido mucho antes, pero llevaron a miles argentinos que quedaron sufriendo", agregó.

"Esa era la Argentina que nos dejaron, los mismos que hoy levantan el dedo y nos dicen lo que tenemos que hacer", completó el jefe de Estado.

Así lo expresó al encabezar esta tarde la inauguración de las estaciones transformadoras Los Nogales, en Tafí Viejo y El Manantial, en el Gran San Miguel en la provincia de Tucumán.

Fernández aseguró que durante su mandato se acumularon "23 meses consecutivos recuperando trabajo formal en Argentina" y subrayó: "Hemos creado en los últimos dos años un millón 600 mil puestos de trabajo".

"No hemos dejado en la soledad y la intemperie a ningún argentino", remarcó, y admitió que "hay muchas cosas que resolver", como "generar más trabajo y terminar con el problema de la inflación".

El mandatario puntualizó que "en los dos últimos años la Argentina fue segundo país del mundo que más creció su economía".

"Solo China nos ha ganado, y tenemos que seguir en la senda de los que pensamos en los que peor están, en los últimos, a los que tenemos que tenderles una mano y volverlos a traer a vivir dignamente en la sociedad argentina, porque hemos sido educados bajo el legado de (Juan Domingo) Perón y Evita", sostuvo Fernández.

Reconocimiento el jefe de Gabinete

El Presidente agradeció a Juan Manzur por su rol en el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros y a Osvaldo Jaldo por el trabajo como gobernador durante ese período.

El jefe de Gabinete de ministros, según trascendió, dejará el cargo el 15 de febrero. Manzur encabezará la campaña en la próxima elección en Tucumán para renovar las autoridades de la provincia. Compartirá fórmula con Osvaldo Jaldo (quien está al frente del Ejecutivo tras la llegada de Manzur al Gabinete nacional).

La obra

La Central Termoeléctrica de Los Nogales permitirá conectar a dos líneas de alta tensión localizadas a 900 metros de la Ruta Nacional 9 con destino a las provincias de Salta y Jujuy.

Esta obra beneficiará en forma directa a 40 mil usuarios de Tucumán de la zona Norte del Gran San Miguel, hasta la ciudad de Trancas, teniendo en cuenta el suministro a área urbana y rural de esta zona.

Es una iniciativa de Edet, que se enmarca dentro del Plan de inversiones 2016-2025 de 15.000 millones de pesos y que tiene como objetivo mejorar el servicio y la calidad de vida de los tucumanos.

Implicó una inversión 11 millones de dólares. A ello se adicionan 2 millones de dólares en inversiones de distribución.

