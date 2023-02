Fernández: "El país que se dice federal concentra mucha riqueza en el centro"

El presidente Alberto Fernández advirtió este miércoles en el Impenetrable chaqueño que la Argentina "se dice federal pero no actúa como tal", porque "concentra mucha riqueza en el centro" del territorio, por lo que llamó a distribuir esos beneficios en el resto del país y propuso "una utopía de la igualdad".

"El verdadero federalismo lo vamos a lograr el día en que cada persona pueda encontrar su felicidad, su posibilidad de desarrollarse y morir en el mismo lugar donde ha nacido", dijo Fernández al inaugurar un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Chaco, donde también recorrió las obras de un acueducto y entregó viviendas en la localidad de Fuerte Esperanza.

En ese sentido, señaló que "tenemos un país que se dice federal pero no actúa como tal", sino que "es un país que concentra mucha riqueza en el centro, en el Área Metropolitana de Buenos Aires; necesitamos distribuir esa riqueza y dar progreso a otros lugares del país".

"Yo no me quedo en paz viendo tanta opulencia en una ciudad y viendo tantas necesidades en miles de kilómetros cuadrados de Argentina. No me siento en paz con mi conciencia. Por eso cuando llegué al Gobierno dije 'quiero gobernar con los 24 gobernadores para poner de pie a nuestra patria'", subrayó el jefe de Estado.

"Vivimos un tiempo de fuerte descreimiento, por la pandemia, la guerra, las dificultades económicas", consideró Fernández, y dijo que los ciudadanos "descreen de la política", pero alertó que "no somos todos iguales".

"Primero los últimos, lo decimos todos en esta mesa; nuestra preocupación son lo que peor están, los que más necesitan, y no es un eslogan de campaña", aseguró el jefe de Estado.

"Estamos trascurriendo 40 años de democracia ininterrumpida. Cuando en 1983 empezó a avizorar la democracia, sentíamos que era una utopía, algo que queríamos hacer pero no sabíamos si lo íbamos a lograr, porque siempre había militares y poderes fácticos amenazantes que ponían en riesgo a la democracia. Cuarenta años después, la democracia sigue teniendo problemas, pero esa utopía la cumplimos y vivimos en democracia", marcó.

El mandatario continuó: "La utopía se convirtió en realidad. Les propongo que ahora nos pongamos en la cabeza cumplir la utopía de la igualdad. Porque Argentina no está condenada a tener un centro rico, un norte pobre y una Patagonia olvidada. Puede ser un país que dé oportunidades por igual".

Además del gobernador anfitrión, Jorge Caitanich, acompañaron a Alberto Fernández el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Tolosa Paz, se preguntó "¿por qué estamos acá?", y se contestó: "Porque planeamos una agenda de trabajo conjunta, articulando con gobierno provincias e intendentes".

Para la ministra, "la mejor manera demostrar para qué hacemos política es para transformar la vida de los pueblos".

