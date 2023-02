Qué dijeron desde el oficialismo y la oposición tras el discurso de Schiaretti

Entre los primeros rebotes que se van expresando sobre el discurso que brindó el gobernador Juan Schiaretti este miércoles en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial, la vicepresidenta del cuerpo, Nadia Fernández, habló de una "visión vanguardista" del gobernador y el vicegobernador Manuel Calvo se refirió al discurso de Schiaretti como el "de un estadista".

En tanto, desde la oposición criticaron duramente al mandatario e hicieron repaso por aquellos puntos de su discurso, que según indicaron, se contradicen con la realidad, en materia de obras y políticas públicas.

En ese marco, también se pronunciaron organizaciones, como el Foro por la Libertad y la Democracia que lo tildó de "cómplice de la mafia judicial" por oponerse al juicio a la Corte y referentes de Juntos por el Cambio y la izquierda coincidieron en aludir a falta de contacto con los problemas reales de la provincia.

"Visión vanguardista"

La legisladora Nadia Fernández, vicepresidenta del cuerpo, afirmó: "El Gobernador ha demostrado con su discurso una visión vanguardista, adecuado a lo que exigen los nuevos tiempos, para una Provincia protagonista como lo es Córdoba".

Fernández destacó la magnitud del plan de obra pública "con el tremendo impacto en la vida social y productiva de los cordobeses"; y consideró que el cambio al que alude Schiaretti en su discurso "es el trabajo diario y comprometido en transformar la realidad cotidiana de la gente, generando oportunidades para estudiar, trabajar y desarrollarse dignamente viva donde viva".

Asimismo, Fernández se expresó sobre las intenciones del gobernador de ofrecerse como alternativa para las elecciones presidenciales: "Está trabajando para construir un espacio superador de la grieta, para que seamos un país federal en serio, para que discutamos en serio los problemas de la argentina y podamos aprovechar todos los recursos y oportunidades que nos da un País rico como el nuestro. Son muchos los que ya se están sumando a este trabajo y desafío. Y como dice el gobernador no debemos poner el carro delante del caballo. No se están hablando candidaturas, están hablando como reconstruir el País en serio, de abordar los serios problemas que tiene la gente. Una candidatura no puede ser más importante que la pobreza o la inflación sino es más de lo mismo".

"Fue la exposición de un estadista"

El vicegobernador y presidente de la Legislatura se expresó tras los anuncios del gobernador Juan Schiaretti en la Unicameral y consideró que fue “la exposición de un estadista, que con una claridad única nos transmitió, en su mensaje, el País y la provincia que somos y debemos ser”.

“Juan Schiaretti ha demostrado con su discurso una visión vanguardista, adecuada a lo que exigen los nuevos tiempos, para una Provincia protagonista como es Córdoba”, añadió el vicegobernador, al tiempo que resaltó la importancia de que 600 mil estudiantes cordobeses vayan a contar con conectividad gratuita a través del programa Conexión Internet Estudiantil Gratuita.

En el plano ambiental, destacó las obras de cloacas y saneamiento referidas por el gobernador y que se están realizando a lo largo de toda la provincia, así como en las cuencas de los lagos.

Manuel Calvo reservó un párrafo aparte para hablar de “la magnitud del plan de obra pública con el tremendo impacto en la vida social y productiva de los cordobesas, vivan donde vivan. Es algo que nadie puede negar”, enfatizó.

“La Córdoba que hemos transformado es el trampolín para el desarrollo productivo de las próximas décadas. Eso es el cambio, eso es progreso. eso es avanzar”, cerró el vicegobernador de Córdoba.

"En qué provincia vive Schiaretti"

La concejala y legisladora mandato cumplido del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, Laura Vilches, publicó un hilo de twitter en el que se preguntó "¿En qué provincia vive #Schiaretti?", refiriéndose a un "discurso de campaña que pinta una Córdoba del desarrollo y el progreso muy distinta a la realidad".

Aseguró Vilches que Córdoba "es una provincia rica con trabajadores con salarios bajo la línea de pobreza"; que "los recursos van a grandes sojeros, multinacionales y grandes desarrolladores para los que gobierna Schiaretti"; y que el gobernador "busca mostrarse como confiable para el gran empresariado hablando de 'gestionar con normalidad'", cuando la normalidad es del 40% de pobreza y precarización laboral récord.

También cuestionó que la provincia del discurso de Schiaretti se choca con la "precarización que mostraron trabajadores de salud en su lucha" y que sin embargo nada dijo "Schiaretti de la profunda crisis de la salud y la educación públicas de la que es responsable el gobierno.

En materia ambiental, dijo Vilches: "Hablando de recursos naturales que hoy demanda el mundo, Schiaretti dejó claro que la naturaleza en Córdoba seguirá sometida al saqueo extractivista que degrada el ambiente" y que "su intento de mostrarse como una gestión defensora del medio-ambiente no es más que una burla desmentida por el avance del desmonte, la destrucción de los ecosistemas nativos y las crisis hídricas que sufren las comunidades".

Finalmente, en materia de género, advirtió que "la violencia machista, que se cobró la tercera mujer víctima de femicidio en 2023, no mereció ni una palabra por parte de Schiaretti" y que "su gobierno es responsable de desfinanciar el Polo de la Mujer y no destinar recursos a programa integral d asistencia a mujeres en situación de violencia".

"Cómplice de la mafia judicial"

Por su parte, el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba le manifestó al gobernador: "Que usted esté en contra del juicio político a los miembros de la corte suprema de Justicia lo hace cómplice de la mafia judicial".

A través de un comunicado, este espacio de organizaciones centró su crítica en el párrafo en el que Schiaretti expresa su oposición al intento del Gobierno Nacional de llevar adelante un juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia: "Sr gobernador los miembros de la Corte perjudican a las provincias con el reciente fallo que le reasignó recursos de coparticipación inapropiada al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Asimismo, confrontando con otro párrafo del discurso del gobernador, en el que homenajeó a los 30.000 desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura (a 40 años de la recuperación de la democracia), este Foro recordó que "el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, esta denunciado por encubrir un torturador de la dictadura en su gestión al frente de la intendencia de Santa Fe" y que "esta Corte propició el 2x1 para genocidas".

