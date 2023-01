Michael Santos: “Todavía nos duele la espina de las finales perdidas” 

Se lo puede percibir con ansias de revancha, con ganas de demostrar. Luego de una campaña con más frustraciones y sinsabores que oropeles, está claro que el hincha siempre va a culpar a quien no convierte, castigando la supuesta falta de actitud o la falta de ganas para jugar. Dentro de ese ambiente ambivalente está el delantero Michael Santos, uno de los puntos altos de Talleres, aunque en los últimos partidos no tuvo la misma regularidad. Entonces, claro, cuando los resultados no aparecen, por su ascendencia al equipo, el enojo es inevitable.

Se habló de que lo iban a vender o prestar a otros clubes, sin embargo ahora arranca su tercera campaña en barrio Jardín, todavía latente la final perdida ante Patronato de Paraná por Copa Argentina. Y eso es también una mochila extra: es el único equipo que no festejó en el 2022, más allá del histórico paso en cuartos de final de la Copa Libertadores. El hecho de no coronar objetivos, estando tan cerca de lograrlos, es una muela floja que duele y trae dolores de cabeza.

“Arranca un nuevo año, otra ilusión, otros sueños, la verdad es que estamos motivados con lograr lo máximo. Ya hicimos el duelo, cambiamos de página, este 2023 apuntamos a todo. Con lo bueno de este grupo, con los cambios, con los desafíos, esperamos ser protagonistas”, contó Santos, una de las figuras en el duelo pasado ante Belgrano. Ahora con Independiente en el horizonte, en el inicio de la Liga Profesional el objetivo es el mismo.

- ¿Qué fue lo mejor de Talleres en esta pretemporada? Ante Belgrano se los notó con otro ritmo…

- Es que en eso venimos trabajando bien, fuimos un equipo muy directo, muy vertical, con otra velocidad con la pelota. Se trasladó poco y fuimos rápidos en otro sentido. De principio a fin dejamos en claro nuestro estilo, pero sobre todo nunca renunciamos a jugar. Ojalá lo podamos seguir aplicando en el torneo.

- ¿A qué se debió esa superioridad?

- Creo que fue algo mental también. Nosotros aprovechamos bien nuestros momentos, algo que debemos plasmar también a lo largo del torneo. Muchas veces no convertimos todo lo que generamos. Son partidos, lo importante es saber golpear en los momentos justos. Esa es una tarea pendiente que tenemos, en eso estamos trabajando.

- Ahora con Independiente, el escenario será otro...

- Eso sí, seguro, no es un amistoso de verano y a su vez, los tres puntos en juego marcan otro ritmo y otra obligación. Es como que ahora no podemos correr como locos, sino saber correr, saber moverse. Ante Belgrano nos salió todo redondo, cada ataque nos dejó siempre muy cerca del arco. Pero es cuestión de saber entender los momentos, de cuándo es importante atacar y cuando pisar la pelota. Lo importante es saber tener tranquilidad para aplicarlo. Y no caer en la desesperación.

La última vez que los tres coincidieron en Primera, Talleres salió quinto en la tabla de posiciones, Instituto decimosexto y Belgrano decimoctavo.

- El hincha de Talleres está un poco dolido, y la exigencia crece…

- Eso es cierto, pero estamos acostumbrados. Ante Belgrano se notó su apoyo, la gente acompañó desde el primer segundo y ese entorno fue clave. Jugamos por primera vez con gente en enero y creo que hicimos la diferencia. No fue una pretemporada fácil, hay un nuevo DT como Javier Gandolfi que si bien venía trabajando con los otros cuerpos técnicos, es la primera vez que va a estar consolidado ya como entrenador y debemos acostumbrarnos a sus ideas y propuestas. Entonces, sabemos que nada será gratis, cada punto que ganemos tendrá que ser con esfuerzo. A este Talleres nadie le regaló nada.

- ¿Cómo es Gandolfi como DT? ¿Se deja ayudar?

- Sí, claro. Es muy abierto, uno con él puede compartir impresiones, ideas, conceptos de juego. Después es él quien define, claro está, pero siempre está dispuesto a escuchar, a aprender. Nosotros nos vamos adaptando a su exigencia también. Siempre está preparado para dialogar, y eso es positivo.

- ¿Qué concepto pensás que tiene el hincha de Michael Santos?

- Yo en cancha dejo todo para ser reconocido, para hacer goles, para ganar. Tuve un 2021 muy bueno, con muchas conversiones, con un Talleres protagonista que llegó a finales. Pero en el 2022 me tuvieron a maltraer las lesiones y nunca pude hilvanar un mes o dos consecutivos de juego. Siempre me tiraba algo, me golpeaba, me molestaba algo. En eso estoy disconforme, quiero consolidarme y este 2023 va a ser la gran oportunidad. Estoy dispuesto a bancarme todo.

- Encima, la herida de la final perdida con Patronato es como un lastre…

- Y la que perdimos con Boca también, ni te cuento. Es una espina que nos queremos sacar todos de encima, y no solo por el hincha. Este equipo se fue acostumbrando a jugar finales, a ser fuerte en Copa Argentina, a disputar torneos internacionales y no queremos perder esa esencia ni lo que nos hizo tan competitivos. Ahora estamos mejor parados. Ya pasó el duelo, es hora de afrontar lo que viene con la responsabilidad que tiene esta camiseta.

-¿Estás mejor de las lesiones?

-Sí, con ganas de cambiar de página de una vez. Hace dos semanas tuve unas molestias que no me permitieron trabajar con normalidad. Es normal que luego de 40 o 45 días pasen estas cosas, pero nunca nos dejamos de exigir desde lo físico. Talleres sabe mover la pelota, estamos más rápidos y eso se notó ante Belgrano, que por momentos estuvieron fastidiosos porque movimos la pelota y eso a nadie le gusta. Es una faceta que este grupo la sabe aprovechar. Ojalá este año lo podamos coronar de una vez a eso que estamos buscando y se nos viene negando.

