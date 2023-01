"No estuvimos a la altura", dijo Mascherano tras la derrota del Sub-20

"Teníamos la ilusión de jugar un buen partido", dijo el DT del seleccionado Sub 20 que quedó al borde la eliminación en el Sudamericano.

El entrenador del seleccionado argentino Sub 20 de fútbol, Javier Mascherano, admitió que el equipo "no estuvo a la altura" en la derrota sufrida anoche ante Brasil por 3 a 1 en el Sudamericano de Colombia.

"No hay excusas, no estuvimos a la altura y esa es la realidad. Hay que mejorar muchísimo", señaló el ex capitán del seleccionado mayor y subcampeón mundial en Brasil 2014 a la hora de evaluar lo realizado por Argentina ante el combinado brasileño.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Mascherano dijo a DirecTV Sports que "no hay mucho para decir, fuimos ampliamente superados por Brasil. Queda hacerse responsable y yo lo soy".

"La realidad es que duele, porque teníamos la ilusión de jugar un buen partido contra un gran rival, pero obviamente no se dio", sostuvo el entrenador tras la segunda derrota consecutiva de la "albiceleste" en el torneo, ya que en su debut cayó ante Paraguay por 2-1 el sábado pasado.

El equipo argentino quedó al borde de la eliminación para clasificar al hexagonal final, lo que significaría no participar de la Copa del Mundo de Malasia y en los Juegos Panamericanos de Chile.

Argentina perdía anoche por 1-0 cuando el volante ofensivo Gino Infantino marró un tiro penal.

"Sería buscar una excusa hablar del penal, desde el minuto cero no entramos en partido. Sufrimos un gol muy rápido y después nunca pudimos construir buen juego", continuó su análisis el DT.

Mascherano se lamentó por la pobre tarea del equipo en el certamen: "Queremos entender por qué no nos animamos a hacer lo que estamos acostumbrados. Después de un año de entrenamientos y trabajos, y de varios torneos en donde pudimos hacerlo, en la cita más importante nos cuesta, y eso preocupa", agregó.

Argentina cuenta ahora con escasas posibilidades de clasificar, ya que depende de vencer a Perú y Colombia, y que el equipo colombiano además pierda ante Brasil.

