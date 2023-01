Seis detenidos por golpear y robar a un joven en Carlos Paz

La Justicia confirmó la detención de seis personas por el ataque a Federico Piccioni Aimar, un joven de 31 años brutalmente golpeado y robado a la salida del boliche Zebra, en Villa Carlos Paz.

Así lo indicó la fiscal Jorgelina Gómez en declaraciones a ElDoce.tv y detalló que todos son mayores de edad y quedaron imputados por robo aunque no descartan ampliar las indagaciones. En esa línea, remarcó que la causa todavía se encuentra en un “estado incipiente”.

La funcionaria, además, contó que pudieron ser aprehendidos gracias al trabajo de la Brigada de Investigaciones de Carlos Paz, que logró ubicarlos a través de las filmaciones de distintas cámaras de seguridad ubicadas en la vía pública.

La víctima, que trabaja como periodista en La Voz, relató en declaraciones a ElDoce.tv que lo dejaron inconsciente y luego le robaron. Aseguró que todo empezó dentro del recinto bailable cuando un guardia de seguridad lo echó sin darle explicaciones. “Me tomó del brazo y me dijo ‘vamos afuera’, cuando le pregunté por qué no me dio respuesta”, contó y añadió: “No pasaron ni cinco minutos hasta que me vi rodeado de cinco o seis personas que empezaron a increparme y luego a golpearme”.

El joven detalló que lo empujaron por una barranca y que le siguieron pegando en el piso hasta dejarlo inconsciente. Le robaron la billetera, el celular, un reloj y una cadena.

Quedó tendido en el suelo hasta que un grupo lo asistió y llamaron a una ambulancia.