Última audiencia del juicio por Fernando Báez Sosa: hablaron dos rugbiers

Lucas Pertossi y Blas Cinelli, dos de los ocho acusados por el crimen ocurrido en Villa Gesell, pidieron declarar e este miércoles en la última audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido hace exactamente tres años, el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Lucas Pertossi aseguró este miércoles que "en ningún momento" tuvo "intención de matar a nadie".

Además, agregó que no le pegó a la víctima, tras pedir declarar en el marco del juicio por el crimen, que se lleva adelante en la ciudad de Dolores.

"Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie", dijo el acusado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 en la decimotercera y última audiencia del juicio que coincide con el tercer aniversario del asesinato ocurrido a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

“Nos levantamos a eso de las 2 o 3 de la tarde, habíamos tenido una noche larga y dormimos hasta tarde. Fuimos a la playa. Llevé la heladerita porque soy uno de los de contextura más grande. Llevé alcohol, tomamos, bailamos. Nos quedamos hasta el cierre de playa, que tiraron fuegos artificiales”, dijo el joven de 23 años en la última audiencia.

Y agregó. “Fuimos a buscar los documentos y la plata para ir a la zona de Le Brique para que un amigo compre las entradas. Volvemos a casa, comemos, nos bañamos, nos cambiamos para ir a la previa con un compañero y un grupo de amigos. Vamos, llevamos más alcohol que teníamos en la casa. Hacíamos juegos de tomar, sacar, yo perdí y me tocó tomar alcohol. A eso de las tres o tres y media salimos porque teníamos miedo de que no nos dejaran entrar”.

Pertossi es uno de los acusados más comprometidos en el causa, ya que fue uno de los que filmó parte del ataque y fue quien escribió el polémico mensaje de texto: “Caducó”.

Por su parte, Blas Cinalli, declaró que "todo lo que pasó fue una tragedia terrible", que "no hubo ningún plan" y que "en ningún momento" le pegó a la víctima, al solicitar declarar en el juicio que se lleva adelante en la ciudad de Dolores.

"Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol", dijo ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

