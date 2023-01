Capilla del Monte: Espacio Viarava abre la temporada con música y teatro

Con una variada agenda, Espacio Viarava recibe la temporada turística. En enero hab,rá actividades del ciclo Reactivar Escenas, el programa del Ministerio de Cultura junto al Instituto Nacional del Teatro que promueve la realización de obras artísticas en cientos de localidades del país, del ciclo de Teatro Itinerante de la Agencia Córdoba Cultura, radio abierta, con invitados/as en vivo y actividades musicales.

La sala ubicada en Yrigoyen 136, a dos cuadras del centro de Capilla del Monte, recibe seis actividades teatrales con entrada gratuita, espectáculo musical con Ramiro González y jornadas de radio en vivo con público e invitados/as especiales.

Para recibir más información y reservar es necesario comunicarse al 3548611145 (WhatsApp y Telegram).

La grilla completa

Sábado 14 de enero de 2023

Obra: “Las esclusas del corazón” – 21:30hs

•Dirección: Susana Palomas

•Grupo de teatro “Los de la Vuelta”

•Reseña: Unipersonal teatral en clave de clown en el que el personaje transita por situaciones absurdas (aparentemente) y por los más insólitos y delirantes aspectos de la condición humana, desde lo más execrable hasta lo más sublime. Humor. reflexión sensible, dramas, y alguna tragedia cotidiana y del pasado que nos merodea.

•ATP adulto

•Duración: 50 min

•Entrada gratuita y salida a la gorra.

•Con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura

Guardá tu lugar: https://antesala.com.ar/evento/750

Lunes 16 de enero – 20 a 22

•Radio en la sala. Vivo de fiesta, la historia sin fin

•Lenguas vivas

•Entrada gratuita, salida a la gorra

Jueves 19 de Enero – 21

Mundo abuelo – Ciclo teatro itinerante verano 2023

•Dirección: Daniela Martín / Actuación: Rodrigo Gagliardino

•Reseña: propuesta escénica que combina teatro de objetos, narración, máscara. La obra surge como un gesto de memoria, amor, homenaje, indagando sobre dos universos que en muchos casos se entrelazan: el de los abuelos y el de los talleres de oficios. Mundos que suelen cruzarse cuando personas que tienen como oficio la de ser carpintero, tornero, electricista, bicicletero, mecánico, etc, construyen en su propio hogar un espacio para trabajar. Así, Mundo Abuelo abre la singularidad de esas atmósferas pequeñas, cerradas, pero llenas de historias, de vidas.

•Jóvenes y adultos/as

•Duración: 50 min

•Entrada libre y gratuita

•Con el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura.

Más info: https://viarava.org.ar/mundo-abuelo-llega-a-viarava-en-el-ciclo-teatro-itinerante-en-verano/

Viernes 20 de Enero – 22

“Lo uno o lo otro”

•Dirección: Susana Palomas

•Reseña: Obra de creación colectiva inspirada en el texto dramático de Griselda Gambaro “El Nombre” que cuenta la experiencia de una niña boliviana traída a Córdoba para trabajar en la casa de una familia.

•ATP adulto

•Duración:50 min

•Entrada gratuita y salida a la gorra.

•Con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura

Guardá tu lugar: https://antesala.com.ar/evento/751

Sábado 21 de Enero 2023 – 21:30

“La mágica historia que vivimos con el Cachimbay hace 500 años”

•Actuación, dramaturgia y dirección general Pablo Solís

•Reseña: Cuenta la historia vivida por dos personajes que emigraron de la tribu originaria hace 5 siglos, y viven distintos encuentros con seres mágicos e históricos de nuestro país.

•La Cabra Teatro

•ATP adulto

•Duración: 50 min

•Entrada gratuita y salida a la gorra.

Guardá tu lugar: https://antesala.com.ar/evento/752

Miércoles 25 de enero de 2023 – 21:30

Obra: “Humor Sagrado II”

•La Cabra teatro

•Reseña: Un espectáculo de humor en torno a la Newage y al falso esoterismo.

•Con Pablo Solís y Pablo Cardón y la actuación especial de Andrea Goldberg.

•ATP +13

•Duración: 50 min

•Entrada gratuita y salida a la gorra.

Guardá tu lugar: https://antesala.com.ar/evento/753

Viernes 27 de enero – 21:30

Ramiro González – Música

Cantautor y poeta, destacado por la prensa especializada como referente de la nueva canción argentina de raíz.

Anticipadas: $1000. En puerta: $1200

Guardá tu lugar: https://antesala.com.ar/evento/754

Más info: https://viarava.org.ar/ramiro-gonzalez-en-capilla-del-monte/

Sábado 28 de Enero – 21:30hs

“Yo me nazco”

•Dirección: Gabriela Winnicki

•Reseña: es una trama de relatos en primera persona. Una incursión en niñeces desamparadas, desatendidas, no tenidas en cuenta. un recorrido de recuerdos, con anclaje en el particular punto de vista de la infancia. Momentos de la vida que marcan lo que viene después. Como se llega a la vida adulta. Cuanto demora en cerrar la herida.

•Instagram: Gabriela Winnicki

•ATP jóvenes y adultos

•Duración: 50 min

•Entrada gratuita y salida a la gorra.

Guardá tu lugar: https://antesala.com.ar/evento/755

