Soledad Laciar denunció nuevo ataque en su contra: el tercero en un mes

Esta madrugada le rompieron el vidrio de su auto. "Estoy muy cansada de no poder vivir tranquila", afirmó la mamá de Blas Correas.

En la madrugada de este miércoles, Soledad Laciar, la madre del joven Blas Correas, asesinado por la Policía en 2020, denunció a través de sus redes que por tercera vez en un mes sufrió un ataque anónimo: en este caso, le rompieron el vidrio de su auto.

"Hago la denuncia por acá porque la policía bien gracias", puso en un mensaje de Twitter y acto seguido mencionó que hace un mes le apedrearon el portón de la casa y hace 15 días le rompieron el vidrio al auto de su hijo.

"Es personal? No me voy a callar. #justiciaporblas", cerró su mensaje Soledad Laciar, afirmando: "estoy muy cansada de no poder vivir tranquila como si yo hubiese hecho algo malo. Solo pedir justicia".

Hago la denuncia por acá porque la policía bien gracias. Hace 1 mes me apedrear el portón. Hace 15 días le rompen el vidrio a Juan. Hoy el mio. Es personal? No me voy a callar. #justiciaporblas pic.twitter.com/GELr9pREYX — Sole Laciar (@solelaciar) January 11, 2023

Consultada por La Nueva Mañana, Soledad Laciar precisó que este último ataque ocurrió pasadas las cuatro de la madrugada en la puerta de su casa. "Es el tercer hecho que ocurre en un mes, por eso me permito dudar", manifestó.

Asimismo, aseguró que denunció todas las agresiones recibidas.

