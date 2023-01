Crimen de Báez Sosa: Burlando aseguró que "las pruebas son contundentes"

Finalizó este viernes la primera semana del juicio oral contra los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, con una jornada más corta que las anteriores, y el proceso continuará el próximo lunes 9 de enero.

Según informó Fabián Améndola, abogado parte del equipo de Fernando Burlando, la semana que viene pasarán a declarar frente a los jueces los encargados de la parte pericial, autopsia y peritos de Hugo Tomei, el abogado de los acusados.

"Con todas las pruebas que tenemos nos aseguramos que vamos por el mismo camino de imputación", sostuvo Améndola quién también señaló que todos los imputados deberían recibir la misma pena porque el testimonio de los testigos de esta semana fueron más que elocuentes.

El último en declarar este viernes fue Hugo Vázquez, otro jefe policial, que manifestó que en reiteradas oportunidades se les pidió a los detenidos que se dejen de reír porque era algo serio.

A su vez volvió a confirmar que Máximo Thomsen fue quién culpó a Pablo Ventura: "Cuando se preguntó de quién era la zapatilla con sangre el joven dijo 'de Pablo' se le preguntó quien era y respondió 'Pablo Ventura'".

"Los primeros días fueron los más duros. Todo duele porque estamos viendo como mataron a nuestro hijo, pero estamos más cerca de que se haga justicia", expresaron los papás a la salida del Tribunal.

"No comprendo que veían la ropa llena de sangre de Fer y se reían. No tuvieron piedad. Gracias a todos los que vinieron a declarar, me dieorn un poco de alivio", finalizaron.

En tanto, Andrea Ranno, empleada del Hotel "Inti Huasi" ubicado en El Bosque de Villa Gesell, aseguró que los rugbiers "estaban orgullosos" y "festejaban porque todos se atribuían algo" al declarar en el juicio oral contra los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

"Ellos pasaron frente al hotel y los escuché hablar de una pelea y que festejaban la situación, pero primero vi cómo uno de ellos salió corriendo y estaba como sacado", señaló la mujer en el tribunal de Dolores.

A su vez, declaró que minutos después de que uno de los acusados pasó corriendo por el lugar, escuchó como uno de los jóvenes le decía a otro "le rompí toda la jeta, estaba llena de sangre".

"Soy testigo porque pude identificar donde vivían y le marqué el lugar a los policías. También señalé en la sala cómo estaba vestida la persona que corrió, ya que, la camisa desabrochada y su pelo son imposibles de olvidar", relató.

Por su parrte, el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, dialogó con la prensa durante el cuarto intermedio del mediodía y destacó que el balance de la jornada fue "excelente" porque los nuevos testigos "aportaron más información en la causa" que no habían tenido en cuenta.

"La revelación del Policía Vivas y de Andrea Ranno son increíbles", destacó Burlando quien además manifestó que no comprende cómo los jóvenes festejaban sabiendo que Fernando estaba muerto.

"Es brutal la descripción de cada declaración. Con ellas se puede decir que el móvil era el ganar y llevarse la vida de Fernando", sostuvo el abogado defensor de Graciela y Silvino.

Con respecto a la figura de Hugo Tomei, Burlando señaló que está haciendo su trabajo y que se trata de una causa muy complicada: "Hay pocos blancos para ingresar y defenderlos. Las pruebas son contundentes. El doctor se preocupa por las actas pero hay otros elementos que prueban absolutamente todo".

Fuente: NA

