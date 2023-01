La Bancaria: “Es una política de este gremio la lucha por la equidad e inclusión”

Especial para La Nueva Mañana

La Bancaria renovó sus autoridades. La oficialista Lista 4 triunfó holgadamente, y la nueva conducción la integran Ezequiel Morcillo, como secretario General; y Enriqueta García y Gonzalo Vílchez como secretarios Adjuntos. El histórico dirigente Raúl Ferro estará a cargo de Relaciones Intersindicales. “Acompañé cuatro años a Raúl, tuvo la generosidad de permitirme crecer en experiencia y poder contar con su apoyo en este nuevo desafío”, dice Morcillo a La Nueva Mañana.

La paritaria anual cerró para los bancarios en 94,1 por ciento. Concluyó el 31 de diciembre, aunque con una cláusula de revisión. “Hasta ahora hemos superado la inflación anual, habrá que ver cuánto es el índice de diciembre. Asimismo, al bono del Día del Bancario lo hemos logrado actualizar, alcanzando un piso $ 180.000”, sostuvo.



Precarización y malos encuadramientos

La Bancaria tiene con el Banco Córdoba un conflicto de larga data. “Tuvimos avances parciales, pero sin resolver el problema de fondo, por eso denunciamos al banco por fraude laboral”, explica Morcillo.

El problema arrastra desde el encuadramiento con el Banco Central, por el cual Bancor se vio impedido de aumentar su planta. “Entonces aparecen este tipo de contratos, con la promesa de que tras el encuadramiento definitivo se iban a regularizar, pero eso no sucedió”.

Tampoco incidió la llamada “Ley Epec”, que contemplaba concursos públicos para empresas del Estado. El Banco Córdoba no llamó a concursos.

“Sostienen que los avances tecnológicos, la digitalización, las aplicaciones y las consultas web van a llevar a que no haga falta trabajadores. Pero esto no es así: tenemos sucursales explotadas, sin gente para la atención, los compañeros y compañeras no pueden tomarse licencia, en el interior sucursales atienden con tres personas. Es un desconocimiento o una apuesta del directorio tras una falacia de que va a ser muy pronto el cambio”, abundó el secretario General.

En la banca provincial las trabajadores y trabajadoras “tercerizados”, empleados en las cajas y que pertenecen a las empresas Prosegur o Bacar, están encuadrados en el convenio de Comercio.

“En total suman alrededor de 400 compañeros y compañeras los contratados. En la parte comercial están tercerizados a través de Óptima o Soluciones de Empresas, la mayoría sin convenio; y después están los monotributistas en el área central. A todos hay que regularizarlos y terminar con la precarización”, abunda Ezequiel Morcillo.

Otro caso de mal encuadramiento es el de los empleados de Lotería de Córdoba. Aquí la Justicia Federal le dio la razón a La Bancaria tras una larga lucha y ya emplazó al Banco Córdoba para que sean encuadrados en el convenio bancario.



¿La precarización en Bancor es justificada por el ahorro?

Para regularizar a estos compañeros no hay impedimento económico: al banco le es más costoso mantener estos contratos. Gracias a nuestra lucha hemos arrimado un poco sus sueldos, aunque están todavía lejos de un bancario. Hay otros intereses: se le paga a la empresa con la que tercerizan y en realidad pagan más que si estuvieran registrados.

¿Cómo es el diálogo con el directorio del Banco Córdoba?

No es fácil la negociación, son obstinados. Vive en un microclima especial el comité directivo, desconoce el funcionamiento del banco… o lo ignora. Los compañeros no pueden tomar licencias, les prorrogan el contrato todo el tiempo. Al directorio le gustaría ser banca privada; aunque para algunas cosas, para otras no, les encanta estar en el Estado. Por lo improductivo, los directores no podrían trabajar en la banca privada. La dotación de personal no es suficiente para atender las demandas de los clientes, muchas sucursales tienen dificultades para garantizar su funcionamiento; nuestra postura es que si no se puede asegurar una atención normal por falta de personal debe cerrar sus puertas hasta tanto se solucione.

Convenio Colectivo, nuevas formas del trabajo

El Convenio Colectivo es de 1975, como muchos gremios. Se han hecho intentos de modificarlo, aunque siempre aparece el riesgo de que “cuando se abren” los convenios para rediscutirlos y adecuarlos, la patronal busque vulnerarlos y que se pierdan beneficios.

Morcillo considera que se debe dar el debate: O trabajar 4 días a la semana en vez de 5. Tenemos un proyecto presentado con La Bancaria junto a diputados de extracción sindical. Planteamos repartir los beneficios: no solo deben quedar para los banqueros”.

La cuestión de los avances tecnológicos y su incidencia en la actividad están muy presentes. “Tenemos el caso de las “fintech” (banca digital, nuevas tecnologías aplicadas a actividades financieras), donde logramos, por ejemplo, encuadrar a sus empleados en nuestro convenio. Incluso la banca tradicional los acusa de competencia desleal, porque tiene que mantener estructura, empleados, sucursales y ellos con una aplicación llevan adelante grandes negocios financieros. Y con Mercado Pago estamos en una disputa fuerte, porque los empleados están bajo convenio de Comercio”.

La incorporación de tecnología a la actividad es un punto central en los debates dentro del gremio. En el caso de los bancos, el área más afectada es la tesorería, donde la tecnología y la digitalización aplicada a las transferencias tiene, como primera consecuencia, el menor uso del billete físico.



Posicionamiento político del sindicato

Los diputados de Córdoba Federal ya dijeron que no van a apoyar los últimos pasos del Gobierno nacional, por caso el pedido de juicio político a la Corte Suprema. Y Morcillo no elude dar su punto de vista. “La isla fantástica que nos quieren vender desde el Gobierno provincial no es tal. En realidad, Córdoba es donde hay mayor desocupación, con altísimo porcentaje de trabajo informal, extrema pobreza. Es muy contradictoria la Provincia. Acá levantan la mano contra los jubilados, pero rechazan todas las políticas nacionales y los proyectos en beneficio de las mayorías. Está teñido de amarillo el Gobierno de (Juan) Schiaretti”.

Y agrega: “Nosotros no le decimos a los bancarios qué tienen que votar. Sí nos vemos en la obligación de decirles que no se tiren un tiro en el pie. Que no podemos votar a un gobierno mañoso, que aliente recortes, reformas laborales, criminalización de la protesta, privatizaciones”.

Con respecto a la CGT Regional, La Bancaria de Córdoba no tiene aún una definición, aunque mantiene la posición de que la conducción deberá resolverse con una elección, “donde participen todos los gremios y cada uno cuente con un voto, de manera de evitar el predominio de los sindicatos más grandes”.



Impuesto a las Ganancias

La Bancaria presentó un proyecto sobre Ganancias en la Cámara de Diputados. Como dato a subrayar, el gremio a nivel nacional cuenta nada menos que con tres representantes en el Parlamento, todos por el Frente de Todos: son los diputados nacionales Sergio Palazzo, el secretario General; Claudia Ormaechea, de La Bancaria Provincia de Buenos Aires y Carlos Cisneros (de Tucumán, conducción del gremio también).

“El proyecto, consiste en elevar el mínimo no imponible a diez salarios mínimos vitales y móviles, lo que hoy lo llevaría a 640 mil pesos aproximadamente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que se actualiza constantemente. Contempla también la no contribución por horas extras y que los jubilados no paguen ganancias. Plantea, además, una nueva gradualidad: si llegás al mínimo, empezás a pagar el 5 por ciento y no como ahora el 35 por ciento casi de entrada. Va creciendo el porcentaje a medida que se incrementa el sueldo sujeto al impuesto. Nosotros seguimos sosteniendo que el salario no es ganancia”.

Morcillo asegura que se trata de un tributo regresivo y que con su imposición al trabajador “lo que se hace es pescar en la pecera”.

“El empresario evade, fragua los balances. Se debería controlar más ahí; sin castigar, pero premiando a las empresas que pongan a sus empleados en blanco, que contemplen la perspectiva de género a la hora de incorporar trabajadores, por ejemplo”, añadió.



La nueva gestión

“Queremos darle a esta gestión una impronta de mayor cercanía con los bancarios y las bancarias. Es una política de este gremio la lucha por la equidad, diversidad e inclusión. Trabajamos fuertemente la perspectiva de género. Así, firmamos un convenio con la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Sociales, a fin de comenzar este año la formación en la Ley Micaela, para el Secretariado, los delegados y delegadas. Si bien estoy de acuerdo con el cupo femenino, lograremos la verdadera igualdad cuando el mismo no sea necesario”.

Entre los proyectos, mencionó el de conformar una agrupación de “diversidad bancaria”, que represente a todas y todos los bancarios de la comunidad lgbtiq+, además de insistir en ampliar el cupo trans en todas las entidades bancarias.

A propósito de la mujer bancaria, no dejó pasar la mención especial a la recientemente fallecida “Nené” Peña, la reconocida dirigente del gremio que tuvo una activa participación en El Cordobazo. Y el papel del sindicato en el caso “Blas Correa”, en tanto quien lleva adelante la lucha por justicia, Soledad Laciar, “es una compañera bancaria”.

“Soledad cuenta desde siempre con todo nuestro apoyo en rechazo a la violencia institucional. También participamos activamente objetando el nombramiento del comisario Gustavo Vélez, el jefe de Policía cuando se produjo el crimen, quien llegó al Banco de Córdoba como jefe de Seguridad”, concluyó.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]