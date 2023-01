San Alberto pegará la fecha de la elección municipal a la provincial

Legisladores, intendentes y presidentes comunales del departamento San Alberto brindaron su apoyo a Martín Llaryora y consensuaron pegar la fecha de la elección municipal a la provincial.

Se reunieron en la localidad de Panaholma. Estaban presente los legisladores Alfredo Altamirano y Julio Bañuelos, los intendentes Claudio Manzanelli; de Mina Clavero; Carlos Oviedo de Cura Brochero; Roberto Oviedo de Villa Sarmiento y Mariano Ceballos de Nono; los presidentes comunales Claudia Bustos de Ambul; Darío Altamirano de Panaholma; Mauro Oviedo de Las Calles; Marcelo Matos de Las Rabonas; Elías Oviedo de San Vicente; Juan Romero de Sauce Arriba. También precandidatos de Arroyo de Los Patos y San Lorenzo.

Tras el encuentro elaboraron un documento donde expresan “compartimos y expresamos nuestra decisión y compromiso de apoyo al proyecto de Hacemos por Córdoba. Venimos de tiempos complejos, en donde la imposibilidad de que muchos de nosotros no podamos ser reelegidos, nos ubica en una situación de aunar criterios y fortalecer nuestros vínculos para mirar más allá de dichos horizontes y seguir trabajando en pos de un objetivo partidario, enarbolando las banderas de Hacemos por Córdoba, para impulsar a Martin Llaryora a Gobernador de Córdoba y a Juan Schiaretti a presidente de la Nación”, indicaron.



También señalaron que “la imposibilidad que tienen muchos compañeros y compañeras de no poder presentarse nuevamente como candidatos en las diversas localidades no va a debilitar nuestra fuerza y militancia, todo lo contrario, la potencia para seguir defendiendo nuestros ideales de justicia social, desarrollo y equidad en cada rincón de la provincia”.

Finalmente reafirmaron la decisión de convocar a las elecciones municipales en la misma fecha que las provinciales como los vienen haciendo desde el año 1999.