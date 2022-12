San Francisco: vuelve a sus funciones Bernarte, el intendente que fue baleado

“Quiero contarles que estoy muy feliz. Luego de los exámenes médicos realizados ayer, ya tengo mi alta médica y el próximo lunes retomaré mis actividades habituales”, expresó en redes sociales, Damián Bernarte, intendente de San Francisco.

Bernarte había sufrido un ataque en noviembre con un disparo de fuego cuando se retiraba del festejo del Día del Bancario, que se realizaba en el estadio Superdomo de esa ciudad. Estuvo internado en el Hospital Iturraspe y fue intervenido quirúrgicamente.

“Me atraviesan un montón de sensaciones inexplicables que me llenan de energía y entusiasmo. Tenía muchas ganas de volver y creo que eso, además del increíble trabajo de los y las profesionales que me acompañaron en mi recuperación y el cariño recibido de tantas personas, es lo que verdaderamente me impulsa a seguir por este camino”, agregó.

Y agregó: “Una vez más le agradezco a cada uno de ustedes por el apoyo y el respeto, a Gustavo Klein por el compromiso y la responsabilidad con la que asumió su rol durante este tiempo y a todo el equipo de gestión por su desempeño en la continuidad de todo este proceso”.

Bernarte señaló a Carlos Lucato como la persona que le disparó

El fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, le tomó declaración a Damián Bernarte en el Hospital Iturraspe de San Francisco antes de recibir el alta.

Allí ratificó ante el funcionario que el odontólogo Carlos Lucato, de 52 años, es quien presuntamente le disparó esa madrugada.