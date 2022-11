Intendente Damián Bernarte: “La vida me dio una nueva oportunidad”

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, quien el pasado 6 de noviembre, a la madrugada, sufrió un ataque a balazos a la salida de un evento, difundió este martes un mensaje en sus redes sociales.

Mientras se recupera en el Hospital Iturraspe de las graves heridas sufridas por el disparo de un arma de fuego (tuvo la pérdida de un riñón y graves daños en el intestino), manifestó: "Frente al triste episodio ocurrido hace poco más de una semana, encuentro necesario expresarme, en primer lugar, para hacer llegar mi enorme agradecimiento a todas las personas que me acompañaron y siguen haciéndolo".

En otro párrafo de su carta, se refirió al concejal Gustavo Klein, quien lo reemplazó al frente de la Municipalidad de San Francisco. Le agradeció "por haber estado desde el primer momento, no solamente brindándome la asistencia médica (que fue fundamental), sino también por haber asumido con compromiso, lealtad y seriedad la enorme responsabilidad de ocuparse de la gestión mientras me recupero por completo".

También mencionó entre las personas a las que reconocía por el apoyo en el difícil momento que atraviesa a Martín Llaryora, el intendente de esta capital y candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba, y al diputado nacional Ignacio García Aresca, quien se encuentra de licencia como inyendente de San Francisco a partir de haber asumido una banca en el Congreso.

"Es muy movilizador para mí saber que tantas personas hicieron llegar sus muestras de afecto. Sinceramente, estoy muy conmovido y agradecido con la cantidad de mensajes deseando mi pronta recuperación. Los he leído y escuchado a todos. Eso me reconforta y me da más fuerzas aún para continuar por este camino", agregó Bernarte en el mensaje difundido a gtravés de sus redes sociales este martes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Damián Bernarte (@peta_bernarte)

Bernarte señaló Carlos Lucato como la pesona que le disparó

El fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, le tomó declaración a Damián Bernarte en el Hospital Itutrraspe de San Francisco. Según dio cuenta el medio La Voz de San Justo, Bernarte ratificó ante el funcionario que el odontólogo Carlos Lucato, de 52 años, es quien presuntamente le disparó esa madrugada a la salida de una fiesta por el Día del Trabajador Bancario.

El medio refirió a una información extraoficial de la fiscalía, indicando que Lucato sería indagado el próximo 28 de noviembre por primera vez desde su detención, impitado por el delito de "homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego".

Noticias relacionadas