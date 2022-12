Qatar 2022 y una final soñada: Argentina-Francia, con sabor a revancha

Federico Jelic

Especial desde Doha - Qatar 2022

En Doha, la mayoría de los locales no disimulan su favoritismo por los colores celestes y blancos, tomando partido claro en la final que se viene en Qatar 2022. “I love Messi”, “Come on Argentina, ehh” y “We support you and Argentina” son sus frases al detectar a los periodistas o hinchas argentinos en la calle, mientras muchos piden alguna foto o video de cántico de cancha. Y hasta se animan a cantar en un rudimentario español el “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” o el “Brasil decime que se siente”, que suelen acompañar sin saber qué significado tiene.

El embajador principal es Lionel Messi: es comprobable fácilmente que su figura trasciende al equipo y que tiene más hinchas que cualquiera. De hecho pareciera que para ellos o para la lógica común no es necesario haber nacido en los límites geográficos de Argentina para sentir y alentar esos colores.

La Copa del Mundo tiene su plato fuerte este domingo en su definición: Argentina contra la vigente campeona Francia, y al menos en las tribunas, el local absoluto es el elenco de Lionel Scaloni, como a lo largo de todo el Mundial. Incluso perdiendo en el debut contra Arabia Saudita. Franceses no hay más de ocho mil en todo Qatar. Y de Argentina se estiman no menos de 40 mil simpatizantes que incluso viajaron en las últimas horas, endeudando sus finanzas, hipotecando sus recursos, cambiando sus agendas con tal de soñar. Y la frase recurrente es la misma: sea de boca de un argentino o no: “Ojalá Messi salga campeón del mundo, se lo merece, me pondría contento por él”.

Sabor a desquite

El estadio Lusail lucirá completo y celeste y blanco, con la reventa a flor de piel y las ilusiones en punta. Y será una especie de revancha de aquella calurosa tarde en Kazán en Rusia 2018, cuando Francia doblegó al elenco que conducía en ese entonces Jorge Sampaoli por 4 a 3, para luego levantar la Copa del mundo. Argentina fue la única que estuvo delante en el marcador ante el posterior campeón del mundo y de hecho pudo empatar en el último suspiro en esa jugada que Di María le saca la pelota con su botín en la cabeza a Fazio.

Y Francia sigue al trote. No necesitó prórroga en ningún juego para imponerse, para llegar más descansado que todos. Argentina sufrió hasta los penales con Países Bajos, el duelo se presume como el “The last dance” para muchos de la generación argentina.

No faltarán aquellos que especularán con la final soñada por el Emir Bin Hamad Al Thani, inversor de París Saint Germain, donde brillan Messi y Kilyan Mbappe, para deleitarse con sus propias figuras en FIFA en su Copa del Mundo que los tiene de anfitrión.

A lo largo del torneo fueron los dos equipos más regulares, ambos perdiendo un solo partido en fase de grupos (Argentina en el debut con Arabia Saudita, Francia con Túnez pero ya clasificada a octavos de final) y ahora pulsearán por la gloria.

Mientras tanto, en las calles y en las tribunas la gente hace rato dio su veredicto: hay un sentir generalizado que quiere que Argentina sea campeón. En cada banderazo hay curiosos locales, qataríes y de otros países que componen la nutrida inmigración, que figuran anonadados y sorprendidos por el aguante de la hinchada. Se sacan fotos, filman, posan para selfies y piden algo de color celeste y blanco para sentirse parte de la fiesta. Ni hablar en los días del partido: la explanada de ingreso a la cancha es albiceleste pero con diferentes tonadas mundiales. ¿Hay reventa? La carnicería ya empezó: más de 2300 dólares cuvalquier entrada. No obstante, desde FIFA estiman que hay muchos españoles, alemanes y brasileños que compraron en el sitio oficial y que las devolvieron al sistema, tras quedar su equipo eliminado. Así que habrá que estar atentos también al centro de ventas virtual.

Por la Copa

No es novedad: la del domingo es la última posibilidad de que Messi se convierta en campeón del mundo. Ahora, ¿cómo planteará el partido el DT Lionel Scaloni, ante la Francia que busca la doble corona?

Dentro de las especulaciones, asoma latente la posibilidad de rearmar la línea de cinco en defensa, con el ingreso de Lisandro Martínez convertido en el tercer stopper. De esa forma saldría Leandro Paredes del equipo, quizás el punto menos productivo en la goleada ante Croacia en semifinales, partido exquisito de Argentina en esta Copa.

La virtud del elenco albiceleste fue su crecimiento táctico emocional a lo largo del campeonato, escalón por escalón, guiado por el talento de Lionel Messi aunque el grupo demostró que también hay variantes si el genio mundial no aparece en plenitud o es neutralizado por la marca y las patadas. Por ejemplo, contra Croacia ratificó su condición de goleador el cordobés de Calchín Julián Álvarez, más un Enzo Fernández que a su juego le añadió pelotazos precisos al vacío. Y eso que tres partidos que Argentina no ha necesitado de ese hombre de emergencias llamado Ángel Di María. El héroe en la obtención de la Copa América en el Maracaná luce mejor desde lo físico, se resintió en primera ronda y se espera de su incondicional aporte si pretende llegar a la cima del mundo, ante el rival de mayor jerarquía en nombre y gran favorito. El contexto es diferente al del Mundial pasado en Rusia, claro está, pero la ambición es la misma.

Claro, Francia no es solo Mbappé. Al contrario, tiene una variedad de recursos inagotable: Antoine Griezmann (de gran partido en la semi ante Marruecos), Tchouameni, Varane, Dembelé y Giroud, más un banco de suplentes que da miedo.

La cita ya está pactada, Argentina-Francia, uno de los dos romperá el registro de dos copas del mundo para inscribir su nombre en el olimpo. Los franceses van por el bicampeonato, los argentinos comandados por Messi quieren ser leyenda. La gente en la cancha habla más de la asistencia de la “Pulga” que del gol de Álvarez, dejando en claro el legado y la huella que dejó el astro y el equipo argentino en la sociedad futbolera. Doha lo disfrutó en cada esquina y en cada canto en el metro. Y por eso sueñan, no solo los argentinos, que sea Messi quien levante la Copa del Mundo el domingo aunque el contendiente no dará ni un centímetro de regalo. Ambiciones encontradas con diferentes significados pero el mismo objetivo soñado.