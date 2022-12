Del Mundial de 1930 a Qatar 2022: el récord de la Argentina finalista

Hace 92 años se comenzó a escribir la historia en los Mundiales. Desde aquella primera Copa del Mundo disputada en Uruguay, la Selección argentina se hizo protagonista, y aunque propios y extraños quieran ningunearla, se hizo potencia. Por eso, 92 años después de aquel 30 de julio de 1930, la “Albiceleste” volverá a jugar una final.

Será la sexta. Un número tan fabuloso como histórico, ya que se disputaron en total 22 certámenes organizados por FIFA, de los cuales Argentina jugó 18. Es decir que el seleccionado nacional disputa una final cada tres mundiales. Único.

Carlos Peucelle y Guillermo Stábile fueron las primeras grandes figuras de aquella Selección que perdió ante Uruguay 2-4 en tierras charrúas. Pasó mucho tiempo para volver a una instancia decisiva. Hubo guerras, boicots, e incluso varias generaciones de futbolistas la dejaron de lado. Hasta que llegó César Luis Menotti y revolucionó todo. Le dio orden, armó un proyecto y le devolvió prestigio. Y se coronó con la obtención del Mundial de 1978, con los cordobeses Mario Kempes y Osvaldo Ardiles entre las figuras, al vencer a Holanda en el Monumental por 3-1.

Argentina campeona mundial con Maradona como figura inmortal.

Y desde esa llegada del “Flaco”, Argentina jugó más finales de Mundial que cualquier otro país. El dato que se viralizó en las últimas horas es: “Será la quinta desde 1978. La quinta sobre 12 Copas. Casi la mitad”.

En 1986 volvió a jugar una final y la volvió a ganar. Superó por 3-2 a Alemania, con un Diego Armando Maradona maravilloso y con los cordobeses José Luis Cuciuffo y Oscar Rugeri como estandartes.

No hubo que esperar mucho. Porque cuatro años después, otra vez con Maradona y Carlos Bilardo, la “Albiceleste” llegó hasta el partido decisivo. Esta vez fue derrota 0-1 ante los germanos, con el polémico penal cobrado por el mexicano Codesal.

Fueron ocho años de creernos los dueños del mundo. Dos finales consecutivas con el mejor jugador del mundo.

A pesar de grandes camadas de jugadores, hubo que esperar hasta el 2014 para volver a jugar una final. Y fue nada más y nada menos que en Brasil, con el genio estelar de Lionel Messi. Sin embargo, los dirigidos por Alejandro Sabella cayeron en tiempo suplementario por 1-0, nuevamente ante los alemanes.

El dato de color: En 1986, en 1990 y en el 2022, tres cordobeses usaron la camiseta número 9: José Luis Cuciuffo, Gustavo “Galgo” Dezotti y el “Arañita” Álvarez.

Tras un 2018 olvidable, llegó el 2022. El último Mundial de Messi. Y la leyenda de los tiempos se quiso despedir con honores. Argentina volverá a jugar una final un año y cinco meses después de consagrarse campeón de América.

El domingo se escribirá un nuevo capítulo mundialista en las lejanas tierras qataríes, con cuatro cordobeses siendo protagonistas: Julián Álvarez, Nahuel Molina, Cristian Romero y Paulo Dybala. La historia nos tiene preparada una página especial. Estamos 2-3 abajo. ¿Será momento del 3-3?.

En las noches mágicas italianas, Argentina cayó ante Alemania en 1990.

No lo merecemos, lo necesitamos

Por: MJV

¿Existe algo más hermoso que el pueblo feliz? No, pese a quien le pese. Estamos presenciando y disfrutando de la gente en las calles celebrando una gesta deportiva, abrazándose con vecinos y desconocidos, con los ojos brillosos, con sueños y esperanzas... detrás de una pelota de fútbol. Dicen que tal o cual la merecen, y no lo creo. El fútbol no se trata de merecimientos. Sin embargo, sí la necesitamos. La economía no mejorará porque Argentina salga campeón mundial, los políticos no dejarán de afanarnos si Messi levanta la Copa, la grieta no concluirá si damos la vuelta en Qatar. Pero seremos felices. Nuestra alma argentina necesita una alegría; y el fútbol, otra vez, sale a nuestro rescate. Pase lo que pase el domingo, estos días de felicidad no se comparan, se agradecen y está bueno vivirlo. Gracias, Messi, Julián, Nahuel, Cuti, Joya, Scaloni, Aimar, por estas sonrisas que sí merecemos.

La “Scaloneta” tiene el domingo una cita con la historia.

