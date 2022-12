Libros y golazos de una feria

Especial para La Nueva Mañana

A lo largo y ancho del país hay una gran cantidad y diversidad de ferias de libros con diferente envergadura e identidad. Hay grandes de alcance internacional y están las más pequeñas ferias que organiza una escuela o biblioteca popular. De tanto viajar y pasar por una y otra como editor, librero, tallerista, autor, periodista, etcétera, pude conocer ferias muy interesantes. La última que visité fue la que se hizo el pasado 2 y 3 de diciembre en la ciudad de La Plata, organizada por un colectivo de editoriales que se identifican como Malisia (que además cuentan con un centro cultural y librería). Esta feria congrega editoriales independientes de diferentes puntos del país poniendo el foco en las locales. Son 140 editoriales participantes en 120 stands dispuestos a lo largo de la calle 51 entre la 4 y la 5; mucho para ver en poco tiempo, mucho visto en otras ferias y mucho nuevo por descubrir, siempre mucho para disfrutar.

Al estar dispuesto todo en la calle entre una frondosa arboleda que otorgaba una sombra bienvenida, el marco era inmejorable. Además, contaba con charlas y presentaciones con grandes nombres de la literatura. El público no defraudó, los pasillos siempre llenos y el entusiasmo inmejorable. Pero no solo de libros vive el ser humano, también hubo espacio para el fútbol. Y es que el Mundial está a pleno e invade todo a su paso, incluso una feria de libros independiente. La Selección albiceleste jugaba su partido de octavos de final con Australia el día sábado en horario de feria. Así que se hizo un pequeño cambio en el horario para que se pueda disfrutar del partido, un intermedio para gritar goles con colegas editores y luego con energías renovadas volver al stand.

Entre tantas emociones juntas siempre volvemos a los libros y a la literatura así que voy a compartir aquellos libros que más captaron mi atención:

¡Hwaiting! Palabras intraducibles de la lengua coreana

Héctor Nicolás Braessas / Jiye Kim / Flor Kaneshiro

Hwar-ang Editorial

Un pequeño libro lleno de belleza de una editorial que se dedica a traducir textos coreanos. Son expresiones de la lengua coreana que no tienen un término equiparable al castellano. Así que este diminuto diccionario explica estas palabras y las acompaña con palabras en hangul de la calígrafa Jiye Kim y las ilustraciones maravillosas de Flor Kaneshiro. Me quedo con una palabra que representa mucho lo que me pasó en esos días de feria: “majuchida”, la sorpresa y la maravilla de encontrarte con alguien de casualidad.

Valijas perdidas

Juan José Dimilta / Serafín

Loco Rabia

¿Dónde van a parar las valijas perdidas? se preguntan en esta historieta/libro álbum y resuelve imaginar un tal vez con imágenes en donde seres diminutos hacen y deshacen con ese equipaje extraviado. Pero esa pregunta solo da lugar a otra ¿Dónde van a parar los viajeros perdidos? y más imágenes que intentan dar respuesta a lo que no lo tiene. Mucho para ver en pocas páginas y más preguntas para responder…

Soñé que leía este libro

Nicolás Domínguez Bedini / Gastón Caba

mágicas naranjas ediciones

Ilustraciones que inspiran poemas, poemas que evocan imágenes y disparates que se materializan entre estas páginas para que lectores de cualquier edad les den una hojeada. Tres colores nada más le hacen falta para maravillar y meterte de lleno en sus páginas: Rojo, verde y negro. Versos que indagan en esas imágenes y recrean mundos imposibles. Ni hablar del título perfecto para un libro como este que no hace otra cosa que alimentar la curiosidad del lector desprevenido. Y allá va otra genialidad de mágicas naranjas que tiene un catálogo que anima a coleccionar.

Nena

Agustina Lescano

Corteza ediciones

Poemas que se escriben a partir de la observación de lo cotidiano, de lo que pasa cuando se recorre la calle o la propia casa y se presta atención a los detalles de las acciones de cada día: El color del colectivo, las fotos, un mate cebado o un loco que pasa con la camisa desabotonada. Hay una fotografía que se enmarca en cada verso y nos muestra lo que Agustina Lezcano está viendo en ese momento.

Barcos-Deseos

Marcela Cabutti

Tercera persona colección

Explicar este libro sin vivirlo, sin explorarlo en primera persona es una tarea un poco difícil. Solo diré que es una especie de instructivo de armado de barquitos de papel. Pero es más que eso porque es un libro objeto con pliegues que simulan ese armado. Pero es más que eso, es un libro que esconde entre sus pliegues un texto diminuto maravilloso. Pero aún es más: Resulta una recopilación de deseos de los más variopintos que se recolectaron en una obra artística itinerante anterior. Este libro es mucho más que todo esto que se intenta explicar en estas líneas y merece la pena encontrarse con él en alguna de sus tres versiones.

