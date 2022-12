Cristina Fernández tras el fallo: "No voy a ser candidata a nada en 2023"

La vicepresidenta Cristina Fernández afirmó este martes que no va a ser candidata a ningún cargo en las elecciones de 2023.

Al dirigirse en un mensaje público al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, expresó: "El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa".

La titular de la Cámara de Senadores de la Nación, también dijo que "la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos", porque "condenan el modelo económico" del peronismo.

"El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos", afirmó Cristina Fernández a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.

Los medios de comunicación y el "lawfare"

La vicepresidenta en otro momento de su alocución tras conocerse el veredicto del Tribunal Oral Federal 2, se refirió al papel de los medios de comunicación y se centró en el poderoso Grupo Clarín. Y aseguró que Clarín "nunca pudo sacarle" a su Gobierno la fusión de esa empresa con Telecom, y señaló que "al que pudieron sacarle" esa adquisición fue al ex presidente Mauricio Macri "ni bien asumió".

"El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen", completó la ex mandataria.

Y completó con el fundamental rol del periodismo a la hora de brindar toda la cobertura para la consumación del "lawfare". Es "fundamental en el lawfare" la prensa e indicó que "la complicidad de los medios" es necesaria para "hacer condenas" que no tienen sustento.

"Hay otro aspecto fundamental en el lawfare que es el periodismo. Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución se necesita la complicidad de los medios", señaló Fernández de Kirchner al hablar esta tarde a través de sus redes sociales luego de que se conociera el veredicto en la causa Vialidad.

Fuente: Télam

