Julián Álvarez, sobre su tarea en Qatar 2022: "Es un momento soñado para mí"

Federico Jelic

Especial desde Doha - Qatar 2022

Especial La Nueva Mañana

Julián Álvarez ya se ganó un lugar entre los indispensables de la Selección Argentina, según la consideración del director técnico Lionel Scaloni. Titular en los dos últimos juegos, ante Polonia y Australia, con dos goles convertidos y mucho desgaste, en la marca potente ante la salida del rival.

"Lo bueno de Argentina es que ha sido superior en todos los partidos. Tuvimos el control del juego, de la pelota, pero no es fácil enfrentar a rivales que te quitan espacios; lo bueno es que nos pusimos en ventaja y supimos aguantarlo", contó el cordobés de Calchín.

Con respecto a su performance personal, el ex River contó: "Para mí es un mundial soñado, me tocó entrar desde el banco, aportando desde donde sea necesario, lo que me pida el técnico, y por suerte me tocó convertir también. Es una alegría enorme, vamos a dar lo mejor de cada uno para que Argentina siga creciendo. Todos dejamos la vida en la cancha, desde el lugar que nos toque; vamos a seguir por este camino para seguir alegrando a los argentinos".

Sobre su relación con Lionel Messi, dentro del campo de juego, fue categórico: "Es impresionante y todos sabemos lo que puede dar. Su aporte al equipo es impresionante, contra Australia mostró una parte de lo que puede llegar a dar. No nos sorprende ya. Vamos por más ahora, empieza lo bueno y debemos estar preparados".

A la hora de describir al hincha argentino, solo tuvo palabras de agradecimiento: "Lo de la gente es increíble, es todo. Nos sentimos como en casa, en todos los estadios donde jugamos fuimos mayoría, se siente el apoyo desde las tribunas. Se siente como loco, les estamos muy agradecidos.

Sobre el rival en cuartos de final, Países Bajos, analizó: "Es un gran equipo y debemos tomar recaudos. Vamos a estudiarlos y trabajar en esto, para llegar de la mejor forma".

